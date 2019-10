Europa prudente nell’attesa della Fed. A Piazza Affari debutto stabile per Newlat Gli indici del Vecchio Continente sono in cerca di direzione anche se le Borse asiatiche si sono spinte ai massimi da tre mesi all’indomani di una seduta che ha visto Wall Street aggiornare nuovamente i suoi massimi storici di Eleonora Micheli

2' di lettura

Borse europee in cerca di direzione, nonostante i nuovi record toccati ieri da Wall Street, con gli investitori che si attendono un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve al termine della due giorni di riunione del Fomc che inizia oggi. Inoltre il presidente americano, Donald Trump, ha detto il pre-accordo tra Usa e Cina sul commercio, potrebbe arrivare prima di metà novembre, quando si terrà il vertice Apec in Cile. Anche le Borse asiatiche si sono spinte ai massimi da tre mesi. Gli indici del vecchio Continente, dopo un avvio sulla parità, registrano lievi ribassi. Anche Londra perde quota, nel giorno in cui il premier, Boris Johnson, tenta di ottenere di nuovo il via libera da Westmister per le elezioni anticipate a dicembre. A Milano il Ftse Mib è in lieve calo, mentre lo spread sale di poco più di un punto in area 143 punti.

Indice di Wall Street Standard and Poor’s 500

Debutto senza scossoni per Newlat

A Piazza Affari le Newlat Food sono partite stabili rispetto al prezzo di collocamento di 5,8 euro. Poi hanno imboccato la strada del rialzo, segnando comunque un timido guadagno. Dopo i flop delle quotazioni di Ferretti e Rcf, c'era grande attesa per il debutto della matricola che vanta tra i prodotti le fette biscottate Buitoni, la pasta Delverde e il latte Polenghi,

Banche stabili, debole il lusso

Sono inoltre stabili le azioni delle banche, mentre arretrano i titoli del lusso dopo la buona performance di ieri innescata dalla notizia dell'interesse di Lvmh per Tiffany. Ferragamo arretra dell'1,7% e Moncler dello 0,7%.

Euro difende le posizioni, petrolio in calo

Sul fronte valutario, l’euro è abbastanza stabile rispetto al dollaro: è scambiato a 1,1085 dollari (ieri in chiusura a 1,109 dollari). Vale inoltre 120,69 yen (120,94 yen), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 108,87 (109). Il petrolio continua a perdere terreno: il wti, contratto con consegna a dicembre, arretra dello 0,7%, portandosi a 55,41 dollari al barile

Negli States Google sorprende gli analisti

Sul fronte dei conti trimestrali intanto ieri è arrivata la trimestrale della terza società quotata al mondo per capitalizzazione: Alphabet, la holding che controlla il più grande motore di ricerca al mondo ossia Google. Nei tre mesi da luglio a settembre l’azienda ha riportato 40,5 miliardi di ricavi, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, meglio delle previsioni degli analisti che stimavano una crescita del fatturato del 19,52%, a 40,32 miliardi. Ma ha mancato le attese degli analisti sui profitti, crollati del 23% rispetto al terzo trimestre 2018, a 7,1 miliardi, o 10,12 dollari ad azione, in confronto alle previsioni che parlavano di 8,8 miliardi, o 12,44 dollari ad azione. A Piazza Affari oggi è la giornata di Campari, Cerved, Edison, Pirelli & C.