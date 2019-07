Europa incerta, a Piazza Affari si mette in mostra Pirelli. Spread in calo Dopo la corsa della scorsa settimana, i mercati sono prudenti, anche perché sale la convinzione che la Fed non taglierà i tassi a luglio. A Francoforte vanno su le Deutsche Bank dopo l'annuncio del taglio dei costi entro il 2022 di Eleonora Micheli

2' di lettura

Borse europee dominate dall'incertezza dopo la corsa della scorsa settimana. Gli investitori sono prudenti tenendo conto delle tensioni in Medio Oriente, con l’Iran che ha annunciato di iniziare ad innalzare il livello di arricchimento dell'uranio al 5%, dal 3,67% e ha dato ulteriori 60 giorni di tempo all’Unione europea per trovare una soluzione e scongiurare ulteriori inasprimenti. In più i dati americani sul lavoro, resi noti venerdì scorso, rendono i mercati scettici sulla prospettiva di un taglio dei tassi Usa già in questo mese di luglio. Anche le Borse asiatiche hanno chiuso in calo. . A Piazza Affari il Ftse Mib, dopo un avvio sotto tono, ha imboccato la strada del rialzo, mentre lo spread lima a 208 punti.

Banche sotto la lente, a Francoforte in rialzo Deutsche Bank

A Milano sono sorvegliate le banche, mentre il mercato si interroga se siano all’orizzonte nuove operazioni di consolidamento. Si guarda in particolare a una possibile aggregazione tra Ubi e Banco Bpm A Francoforte salgono le azioni di Deutsche Bank dopo l’annuncio di un taglio dei costi da 7 miliardi entro il 2022. Taglio che comporterà l’uscita di circa 18 mila dipendenti. Fuori dal mercato principale, Banca Mps, dopo un avvio in rosso, ha di nuovo ripreso a volare, proseguendo la performance delle ultime due sedute.

Pirelli in evidenza spinta da Jp Morgan

A Piazza Affari, inoltre, corrono le azioni di Pirelli, vantando la performance migliore dell'indice principale. Gli analisti di Jp Morgan hanno rivisto al rialzo la raccomandazione (Overweighit) e anche il target di prezzo (8 euro), scommettendo che i margini del gruppo tenderanno sempre più a migliorare grazie alla specializzazione nella produzione di pneumatici High Level. A novembre, inoltre, la società organizzerà l'investor day, un appuntamento importante per fare il punto sui risultati raggiunto e soprattutto per indicare le future strategie. Sono ben impostate anche le St, dopo la debolezza di venerdì scorso, provocata dalle indicazioni deludenti di Samsung.

Euro stabile, giù la lira turca. Petrolio non reagisce a mossa Iran

Sul fronte dei cambi, l'euro è abbastanza stabile sul biglietto verde: si attesta in area 1,1221 dollari (1,1215 dollari venerdì in chiusura). La moneta unica vale inoltre 121,53 yen (121,77), mentre il dollaro-yen è pari a 108,33 (108,595). Da segnalare il tonfo della lira turca arrivata a svalutarsi di oltre il 3% sul dollaro a seguito della rimozione del presidente della Banca centrale a un anno dalla scadenza del suo mandato da parte del governo. Il petrolio è in lieve rialzo, mostrando di non reagire all'annuncio dell'Iran di innalzare il livello di arricchimento dell'uranio: il wti, contratto con consegna ad agosto, guadagna lo 0,29%, attestandosi a 57,67 dollari al barile.

