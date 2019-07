Borse rallentano ma Piazza affari viaggia con spread sotto 200

Piazza Affari anche oggi è la migliore in Europ a: corrono i titoli energetici spinti dal rincaro del greggio (il Wti si è spinto sopra i 60 dollari): in testa al listino Tenaris e Saipem, bene anche Eni. Sale anche Atlantia nel giorno del cda che deve decidere dell'ingresso in Alitalia anche se i tempi dell'operazione potrebbero essere più lunghi del previsto. Ben comprate anche le utility con Italgas, Terna, Snam Rete Gas ed Enel tutte in cima al FTSE MIB. Positivi i titoli bancari dopo la corsa della vigilia, mentre restano indietro gli industriali a partire daFiat Chrysler Automobiles, Exor e Pirelli & C. Ferma Telecom Italia dopo che Moody's ha confermato il rating ma ha ridotto l'outlook da stabile a negativo. Fuori dal listino principale, bene Banca Mediolanumcon il ceo Massimo Doris che in una intervista al Sole 24 Ore ha aperto a una possibile operazione straordinaria nel settore del risparmio gestito. Crolla invece Avio dopo il primo fallimento nel lancio del satellite Vega.

Sul mercato dei cambi, dollaro sotto pressione dopo i toni accomodanti di Powell, con il cambio euro/dollaro che si è avvicinato a 1,13 mentre nel cross con lo yen è sceso dai massimi degli ultimi sei mesi. Anche oggi acquisti sul petrolio, con il Brent oltre i 67 dollari , grazie al marcato calo delle scorte Usa e alla contemporanea chiusura di circa un terzo della produzione del Golfo del Messico in vista del passaggio di una tempesta tropicale (che potrebbe diventare uragano). Inoltre, segnalano gli analisti di Mps Capital Services, la situazione in Medio Oriente resta tesa con alcune barche della guardia rivoluzionaria iraniana che hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica nel Golfo di Hormuz, come ritorsione al sequestro della petroliera iraniana al largo di Gibilterra la scorsa settimana.

