Borse giù, allarme recessione Usa: si inverte curva rendimenti bond 2-10 anni, prima volta dal 2007 La frenata della produzione industriale cinese e la contrazione del Pil tedesco preoccupano i mercati. Lo spread BTp-Bund, dopo un avvio in calo, si attesta a 223 punti base. Euro/dollaro poco mosso, in calo il petrolio di Paolo Paronetto

Le Borse europee non riescono a confermare il trend positivo che ieri le aveva portate a chiudere in buon rialzo sulla scia del rinvio a dicembre di alcuni dazi Usa sui prodotti cinesi. I listini sono penalizzati da una serie di dati macroeconomici negativi pubblicati in Cina e in Germania. E ora si è aggiunta inoltre la preoccupazione per l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa tra la scadenza a 2 anni e quella a 10, situazione che torna a verificarsi per la prima volta da maggio 2007 e che, negli ultimi 40 anni, è sempre stata anticipatrice di una recessione dell'economia americana. Il titolo a 2 anni mostra un rendimento dell'1,623% mentre il decennale rende l'1,620%. Inoltre il trentennale ha toccato il minimo storico di rendimento si è portato a 2,0738%, al di sotto del minimo storico del 2,0882% registrato a luglio 2016. In questo modo lo spread tra le scadenze a 5 (il cui rendimento è in salita a 1,52%) e a 30 anni si è ridotto a 55 punti base. Il FTSE MIB milanese è così in ribasso e risente degli immediati realizzi sui titoli bancari, che ieri avevano trascinato gli indici.

Sul mercato obbligazionario, lo spread BTp-Bund, dopo un avvio in calo a 220 punti dai 222 di ieri, si è riportato a quota 223 punti. L'attenzione degli investitori resta inoltre rivolta alla situazione politica italiana, dopo che l’esito della votazione in Senato di ieri sulla calendarizzazione della crisi ha fatto emergere l’esistenza di un potenziale asse tra Pd e Movimento 5 stelle. circostanza che potrebbe allontanare la prospettiva di elezioni anticipate foriera di incertezza sui mercati.

Andamento dello spread Btp / Bund

Frena la produzione cinese, Pil tedesco in calo

Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale cinese ha subito un brusco rallentamento a luglio registrando una crescita dello 0,19% rispetto al mese precedente mentre su base annua il tasso di crescita si è attestato al 4,8%, l'incremento più basso in 17 anni. La seconda economia del mondo sta affrontando la guerra commerciale con l'amministrazione Usa e l'ufficio di statistica, nel commentare i dati, parla di uno «scenario esterno serio e complicato». A giugno, la produzione industriale cinese era aumentata del 6,3%. In calo anche la crescita delle vendite al dettaglio, principale indicatore dei consumi delle famiglie, scese al +7,6% annuo a luglio dal +9,8% a giugno, registrando l'incremento piu' basso da

aprile (+7,2%).

In Germania, d'altra parte, l'economia si è contratta leggermente nel secondo trimestre, in linea con le attese, frenata dall'andamento del commercio. Nel secondo trimestre, infatti, il Pil è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente (quando aveva registrato una crescita dello 0,4%). La crescita annua è stata dello 0,4 per cento. L'economia tedesca si e' contratta, quindi, nel secondo trimestre e seppur atteso, il calo alimenta le

preoccupazioni che il paese possa scivolare in una recessione, a causa del commercio nonostante i forti consumi interni. Secondo la prima stima pubblicata da Destatis i maggiori consumi privati e pubblici e gli investimenti più elevati hanno contribuito positivamente nel trimestre, ma il commercio e il declino delle costruzioni hanno trascinato l'economia con le esportazioni diminuite ad un tasso più forte delle importazioni.

Banche ko, resiste Ferrari grazie al "buy" di Goldman

Tornando al Ftse Mib milanese, come detto le vendite colpiscono in primo luogo le banche, a partire da Bper, Banco Bpm, Unicredit e Finecobank. Resiste invece Ferrari, premiata dalla promozione da parte degli analisti di Goldman Sachs, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "buy" con obiettivo di prezzo a 163 euro. Un target, sottolineano gli esperti, che lascia spazio per una crescita del 14,9% rispetto agli attuali corsi di Borsa. Gli analisti notano che la recente flessione delle quotazioni (-7% dal 16 luglio) ha creato le condizioni per un poter posizionarsi sul titolo a un livello attraente. «Ci aspettiamo che Ferrari metta a segno una considerevole crescita degli utili nei prossimi tre anni - scrive Goldman - con ebitda in progresso del 13% medio annuo in seguito alla prevista espansione della gamma, che differenzia Ferrari rispetto ai tradizionali concorrenti». Le specificità di Ferrari, secondo gli esperti Usa, le conferiscono inoltre alcune caratteristiche difensive: «Nessun titolo del settore auto e' davvero difensivo, tuttavia pensiamo che Ferrari sia ifensiva in termini relativi - si legge nel report - Ferrari ha infatti liste di attesa per i suoi prodotti e a differenza di Aston Martin non sta registrando debolezze nella domanda o nel portafoglio ordini».