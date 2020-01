Borse in rosso, pesano i timori sul virus in Cina. Vendite sui titoli del lusso

(Afp)

Borse europee in netto calo, sulla scia dell'andamento dell'Asia, con gli investitori che tornano a un clima di avversione al rischio e vendono azionario a favore di oro e yen. A pesare sul sentiment dei mercati azionaria asiatici è la preoccupazione per la diffusione del coronavirus dopo che è stato confermato il potenziale contagio da uomo a uomo. Molto negativa la chiusura delle piazze asiatiche con Shanghai che ha chiuso in ribasso dell’1,68% e Hong Kong che ha perso il 2,71 per cento, registrando la peggior seduta dall'ottobre del 2018. Male anche Tokyo.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Vendite sui titoli del lusso e del trasporto aereo, salgono i pharma

Le vendite sull'azionario quindi sono generalizzate anche perché gli indici europei la scorsa settimana hanno aggiornato nuovi massimi e viaggiano quindi su livelli decisamente elevati. Le preoccupazioni per il virus cinese che ricorda per molti aspetti quello della Sars del 2003 derivano anche dal fatto che il caso si sta verificando a ridosso dei festeggiamenti del Capodanno lunare, un periodo di acquisti importanti per i cinesi. Penalizzati, in tutta Europa, i titoli del lusso, che sono mediamente esposti per il 30%-35%, male anche tutti i comparti legati ai viaggi. Fa eccezione EasyJet che ha detto che la perdita dei primi sei mesi sarà inferiore rispetto a quella dello scorso anno. A Piazza Affari perdono terreno Salvatore Ferragamo e Moncler, ma va male anche Stmicroelectronics. Vanno in controtendenza i titoli farmaceutici, con Recordati che è l'unica in positivo sul FTSE MIB grazie al giudizio positivo di Jefferies, che ha avviato la copertura sul titolo con un buy e un target price a 46,5 euro.

Da Netflix a Ibm, le trimestrali Usa in calendario oggi

Sul fronte conti intanto gli investitori oggi attendono indicazioni da Netflix e Ibm che oggi comunicheranno i risultati. Per la prima le attese del consensus S&P Market Intelligence indicano un utile netto 2019 a quota 1,517 miliardi di dollari a fronte di un fatturato di oltre 20,1 miliardi. Per Ibm le indicazioni sono per un utile netto di 9,357 miliardi di dollari a fronte di un giro d’affari da 77 miliardi di dollari.

Vendite sul petrolio, oro sui massimi da 2 settimane

Segno meno oggi per il prezzo del petrolio balzato ieri sui massimi da una settimana dopo lo stop alla produzione di due importanti impianti petroliferi in Libia imposto dalle forze vicine al Generale Haftar. Sale invece sui massimi da due settimane il prezzo dell'oro, con gli investitori che si spostano su beni meno esposti al rischio.

