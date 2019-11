Borsa, futures in rialzo in Europa. Spread in calo Chiusura contrastata per le piazze asiatiche: in calo Tokyo, bene le Borse cinesi favorite dalle misure di stimolo monetario decise dalla Banca centrale

(Alessandro Serrano' / AGF)

2' di lettura

Le prime indicazioni che arrivano dai futures delle Borse europee sono per un’apertura positiva degli indici nel Vecchio Continente. Intanto sulle piazze asiatichei listini hanno archiviato la giornata contrastati. Negativa la Borsa di Tokyo che ha chiuso in ribasso di mezzo punto percentuale così come quella di Seoul. Positive invece tutte le piazze cinesi sulla scia delle misure espansive decise dalla banca centrale: l’indice Csi300 ha chiuso gli scambi in rialzo dello 0,97% mentre l’Hang Seng della piazza di Hong Kong ha guadagnato l’1,3% nonostante la tensione resti alta nel Paese.

Sul mercato dei titoli di Stato intanto la giornata si apre positivamente per i BTp con lo spread sui Bund tedeschi in leggero calo a 160 punti secondo la rilevazione Reuters e a 152 punti secondo Bloomberg che prende come riferimento un titolo a scadenza più ravvicinata. A favorire gli acquisti sui titoli italiani è con ogni probabilità la cronaca sulla crisi Ilva. Se settimana scorsa la notizia della chiusura degli impianti aveva fatto impennare il differenziale riportandolo sui massimi da agosto questa mattina la sospensione dello stop agli altiforni potrebbe attenuare la tensione sul rischio Paese.

Le ragioni per cui le vicende dell’Ilva pesano sullo spread sono di natura economica e politica. Si calcola che lo spegnimento dell’acciaieria potrebbe avere un impatto sul Pil italiano di circa l’1,4% e gli investitori stanno prezzando l’impatto che ciò potrebbe avere sulla sostenibilità del debito italiano. Ma c’è anche una ragione politica dietro questo legame: il mercato infatti teme che sulla crisi dell’Ilva si possa consumare una crisi di governo che riporti il Paese alle urne e l’incertezza favorisce le vendite.

Tutti gli indici e le quotazioni

L’andamento dello spread