Borse, atteso un avvio in leggero rialzo per l’Europa Occhi puntati agli sviluppi dell’epidemia coronavirus. Dopo il successo del BTp a 15 anni il Tesoro colloca oggi BoT a 12 mesi.

Si profila un avvio in leggero rialzo per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell’epidemia di coronavirus. A circa un’ora dal via delle contrattazioni, i future sul Dow Jones Euro STOXX 50 segnano un +0,31%. In precedenza Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,74% a quota 23.861,21, sostenuta dall’andamento rialzista a Wall Street dopo le parole rassicuranti della Federal Reserve, con gli investitori che si mostrano fiduciosi sulle iniziative dei governi a fronteggiare l'emergenza del coronavirus cinese.

Sui mercati valutari, l’euro viene scambiato a 1,0919 dollari, mentre

lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 109,80, e a un valore di 119,80 sull’euro.

Dribblate le insidia dei banchieri centrali

Ieri i mercati hanno salutato tutto sommato senza drammi le nuove notizie provenienti dalla Cina , terminando in generale rialzo in una giornata contraddistinta anche dagli interventi paralleli del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, al Congresso Usa e del presidente Bce, Christine Lagarde all’Europarlamento.

Il Ftse Mib ha guadagnato ieri lo 0,74%, con sottotono soltanto il settore del lusso (a partire da Moncler e Salvatore Ferragamo), oltre a Finecobank dopo i conti 2019. Bene anche il resto d’Europa, guidata da Francoforte (+0,99%).

Oggi sono in programma le conference call di Illimity Bank(ore 9) e di Nexi (ore 14), che daranno qualche indicazione sul l’andamento del settore bancario in Italia.