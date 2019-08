Borse asiatiche in rosso, volatilità ai massimi da dicembre <a uuid="" channel="" url="https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/indici/principali-indici-asia" target="">Le Borse asiatiche</a>chiudono in rosso una seduta ad alta volatilità segnata dai rinnovati timori di guerra commerciale

Le Borse asiatiche chiudono in rosso una seduta ad alta volatilità segnata dai rinnovati timori di guerra commerciale. Ieri è stata una seduta pesantissima per tutti i principali mercati azionari con Wall Street che ha perso oltre il 3% sui principali indici con il Nasdaq a guidare le perdite. L’indice della volatilità Vix (noto anche come “indice della paura”) è balzato ai massimi da dicembre 2018 dopo che la Cina ha deciso di svalutare lo yuan e imposto lo stop all’importazione di prodotti agricoli americani alle controllate statali. Una mossa in risposta ai dazi al 10% su 300 miliardi di merci cinesi imposti venerdì scorso dagli Stati Uniti.

