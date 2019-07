Borse caute, Piazza Affari positiva. Spread ai minimi da settembre L'attenzione dei mercati resta concentrata sul commercio internazionale: l'amministrazione Trump, dopo la tregua siglata con la Cina, ha minacciato l'introduzione di nuovi dazi su prodotti Ue. Sul listino milanese balzo di Risanamento dopo la vendita del complesso Sky, corrono le utility di Chiara Di Cristofaro

Si affievolisce sui mercati la spinta della tregua tra Stati Uniti e Cina sul tema del commercio, dopo che l'amministrazione Trump nella notte ha ampliato la lista di prodotti Ue su cui potrebbe imporre dazi per ulteriori 4 miliardi di euro, includendo nella lista alcuni prodotti tipici italiani. Le Borse europee si muovono quindi senza slancio, all'indomani di una giornata molto positiva che ha visto Wall Street toccare nuovi massimi storici. Va meglio il FTSE MIB milanese sostenuto dal balzo delle utility che beneficiano dei cali dello spread e dal recupero di Atlantia.

Spread in calo sotto i 230 punti, i rendimenti del BTp sotto al 2%

Sui mercati obbligazionari questa mattina forti acquisti sui BTp all’indomani del consiglio dei ministri che ha varato il disegno di legge sull’assestamento di bilancio per scongiurare l’avvio della procedura di infrazione. I rendimenti dei BTp a 10 anni sono scesi sotto la soglia del 2% riportandosi sui minimi dal 15 maggio 2018 (giorno della pubblicazione del contratto di governo quando iniziò la speculazione sul rischio Italia). Lo spread , che già nella seduta di ieri era sceso sotto quota 230 punti, è arrivato a toccare quota 227 punti come non accadeva da settembre dello scorso anno.

Andamento dello spread Btp / Bund

Atlantia e le utility in recupero a Piazza Affari

Sull'azionario milanese, in netto recupero Atlantia dopo lo scivolone della vigilia, con il vicepremier Luigi Di Maio che ha ammorbidito i toni sulla proposta di ritiro delle concessioni autostradali e si è detto disponibile a trovare una soluzione se Autostrade per l'Italia paga il dovuto e viene fatta giustizia per le vittime. Rialzano la testa, dopo la debolezza di ieri, anche le utility con Terna,Snam Rete Gas, Italgas e A2a in netto rialzo. Altro movimento speculare rispetto a ieri quello dei titoli energetici, che oggi perdono terreno e segnano il passo con Saipem e Tenaris in coda al listino e il petrolio che frena. Deboli anche i titoli del comparto bancario, con l'eccezione di Intesa Sanpaolo che dovrebbe chiudere a breve la cessione di 3,5 miliardi di euro di crediti deteriorati al loro valore di libro a Prelios, secondo quanto scrive oggi Il Sole 24 Ore. In calo anche Fiat Chrysler Automobiles dopo i dati deludenti sulle immatricolazioni di giugno (-11% a fronte di un mercato in calo del 2%). Fuori dal listino principale, balzo per Risanamento dopo che Lendlease ha comprato il «complesso Sky» per 262 mln esercitando un'opzione che aveva. Balzo del 12% per Circle, società specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, che ha annunciato la sua partecipazione al progetto europeo Fenix.

L’euro/dollaro torna sotto 1,13. Oro in recupero, giù il petrolio

Inizio di settimana all’insegna di un tendenziale recupero per il dollaro che ha beneficiato tra l’altro del dato sull’Ism manifatturiero di giugno negli Usa, che ha registrato un calo, ma inferiore alle attese. L'euro/dollaro è sceso fino a un minimo di 1,1275 dollari. Sul mercato petrolifero, prezzi in calo, penalizzati dalle preoccupazioni sul possibile rallentamento della domanda. Preoccupazioni che compensano la notizia dell'estensione di 9 mesi dei tagli alla produzione da parte dei paesi Opec. Novità importanti, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, sono giunte dalle parole del ministro saudita Al-Falih, secondo cui l’Opec cambierà target sulle scorte: non più la media a 5 anni, ma il nuovo obiettivo sarà riportarle ai livelli del 2010-14. Infine, rimbalza l'oro dopo che ieri ha registrato la seduta peggiore dal novembre 2016.

