Borse vivaci, fiducia su Usa-Cina. Tiffany brilla a Wall Street Toni positivi per gli indici europei, lusso sotto i riflettori dopo accordo Lvmh-Tiffany. Il clima più disteso sul fronte dazi sostiene il comparto auto e i tecnologici. In accelerata anche Piazza Affari, spread in calo verso 160 punti. Bene Unicredit di Stefania Arcudi

Le Borse europee sono vivaci e sui massimi di giornata. Bene anche Wall Street con gli occhi puntati su Tiffany, che sale del 6% grazie all'accordo con LVMH che acquisterà il gruppo della gioielleria, e su Tesla (+2,8%) grazie alle 200mila prenotazioni arrivate al gruppo di Elon Musk per il nuovo pick-up elettrico Cybertruck presentato la scorsa settimana.

Il ritrovato ottimismo sul tema dazi, dopo che Washington si è mostrata possibilista sull'avvio della «fase uno» dell'accordo con Pechino entro fine anno, e il fermento sul fronte delle M&A nel lusso e nel farmaceutico spingono al rialzo gli indici. Piazza Affari è tra i migliori. Il clima più rilassato sul versante commerciale sostiene i settori più esposti, a partire da auto, tecnologici e lusso. Quest'ultimo è appunto sotto i riflettori grazie all'accordo da 16,2 miliardi di dollari che ha portato il colosso francese Lvmh a rilevare il gruppo americano dei gioielli Tiffany & Co. Poco mosso invece il comparto farmaceutico, dopo che la svizzera Novartis ha rilevato Medicines per 9,7 miliardi di dollari. Infine spread BTp-Bund in calo a 161 punti, dai 165 punti dell'apertura e della chiusura di venerdì.

Bene Londra e Francoforte

Tra gli indici del Vecchio Continente, da segnalare lo sprint di Londra, in rialzo di circa un punto percentuale, dopo che i due principali partiti hanno presentato i rispettivi programmi elettorali in vista del voto del 12 dicembre. Positiva Francoforte, che pure non accelera dopo il rialzo della fiducia delle imprese tedesche. L'indice Ifo a novembre ha infatti toccato quota 95 (94,6 il precedente), ma si è fermato al di sotto dei 95,1 punti attesi dagli analisti.

A Milano Unicredit e Prysmian protagoniste

Per quanto riguarda Unicredit, con un rialzo arrivato oltre il 2%, è tra le migliori di oggi a Piazza Affari. Il titolo, che negli ultimi dodici mesi ha guadagnato il 17%, è sostenuto dal fatto che gli analisti di Credit Suisse hanno promosso il giudizio da "neutral" a "outperform", alzando l'obiettivo di prezzo da 11,30 a 14,60 euro per azione. L'attenzione oggi è anche sulle attività in Turchia: secondo notizie di stampa, Unicredit sarebbe in trattativa per cedere la propria quota in Kof Financial Services (Kfs), che controlla Yapi Kredi, a Koc Holding. La banca, commentando le indiscrezioni, ha precisato che, nell'ambito del nuovo piano strategico, sono stati avviati contatti con il partner Koc Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia, ma che non è stato raggiunto un accordo definitivo in merito. Prysmian, invece, ha annunciato la presa in consegna del collegamento Western Link da parte del cliente (National Grid Electricity Transmissione e ScottishPower Transmission): si tratta di un contratto chiave per il gruppo dei cavi che è stato a lungo rallentato da problemi tecnici.

Fuori dal listino principale forte calo Astm

Andamento in profondo rosso per Astm, la holding controllata dalla famiglia Gavio, dopo il crollo del viadotto sulla A6 , in concessione ad Autostrada dei Fiori, causato da una frana legata al maltempo del week end. Autostrada dei Fiori, va ricordato, è controllata da Sias, che a breve verrà incorporata da Astm nella nota operazione di accorciamento della catena già deliberata dalle rispettive assemblee dei soci.