Borse, Europa in scia al super Nasdaq. Solo Milano giù I mercati si apprestano a chiudere la settimana natalizia con il segno più davanti ma Piazza Affari, la migliore da inizio anno, fa dietrofront di Andrea Fontana

(AFP)

Le Borse europee sono in rialzo in avvio grazie ai record di Wall Street e alle ulteriori conferme sull'imminente sigla della fase 1 degli accordi commerciali tra Usa e Cina per i quali sembra mancare solo la data per la firma. Fa eccezione Piazza Affari che è debole soprattutto per il tonfo in avvio di Diasorin. L'indice è influenzato anche dalla debolezza di alcune big come Fiat Chrysler Automobiles, Generali e Unicredit. In evidenza invece Saipem grazie ai contratti nelle attivitàdi perforazione annunciati questa mattina e che valgono, tra nuove commesse ed estensioni di contratti esistenti, circa 1,7 miliardi di dollari.

Hong Kong brillante. Tokyo sottotono

Listini asiatici Contrastata invece la chiusura dei listini asiatici con Shanghai che ha chiuso poco sotto la parità una seduta in cui per buona parte del tempo hanno prevalso i rialzi. Negativa Tokyo in calo dello 0,36%. La produzione industriale giapponese di novembre è calata ulteriormente rispetto al mese precedente ma il ministero dell'Economia si aspetta un rimbalzo a dicembre. L’indice Hang Seng della piazza azionaria di Hong Kong ha chiuso in rialzo dell’1,3 per cento. Oggi sarà una seduta dai volumi di scambio contenuti come tipicamente accade a cavallo delle festività.

Ieri il Nasdaq per la prima volta sopra i 9mila

I mercati si apprestano a chiudere la settimana natalizia con il segno più davanti anche sulla scia dell’ennesimo rally messo a segno da Wall Street trainata ieri dall’indice tecnologico Nasdaq che ieri ha superato per la prima volta la soglia dei 9mila punti. La spinta continua ad arrivare dalle notizie sul fronte dazi dopo che il presidente Trump ha ulteriormente alimentato l’ottimismo dichiarando, nel giorno di Natale, che «l’affare è fatto» e che si sta solo attendendo il tempo tecnico della traduzione.

Da parte cinese peraltro sono arrivate conferme per bocca di Geng Shuang, portavoce del ministro degli esteri cinese, che ha fatto sapere che i governi dei due Paesi si stanno per mettere d’accordo sulla data della firma.

Petrolio e oro in ascesa

In una giornata dai volumi di scambio inferiori alla media come sempre accade a cavallo delle festività si sono visti movimenti di rilievo anche sul mercato delle materie prime con il petrolio Brent balzato oltre i 67 dollari al barile come non accadeva da settembre. Oggi saranno diffusi i dati settimanali sulle scorte di petrolio Usa e il Brent è in allungo a 68 dollari. Ieri acquisti anche sull’oro che ha rivisto la soglia dei 1500 dollari l’oncia.