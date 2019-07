Borse giù, attesa per l’audizione di Powell. A Piazza Affari male Fineco Domani il presidente della Fed testimonia davanti al Congresso Usa: il mercato si interroga sulle prossime mosse di politica monetaria dopo il dato sugli occupati Usa di venerdì di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Indici europei sulla difensiva, in attesa di chiarimenti sulle prossime mosse della Fed. Dopo il dato sugli occupati Usa di giugno migliore le attese, si sono allentate le scommesse su un taglio dei tassi a luglio: gli occhi del mercato sono puntati sulla due giorni di interventi del numero uno della Fed, Jerome Powell, a partire da domani al Congresso Usa. Powell interverrà anche oggi con un video ad una conferenza a Boston. A Piazza Affari, con lo spread BTp/Bund poco mosso, tornano sotto i riflettori le utility mentre continuano le vendite su Fineco dopo l'uscita Unicredit dal capitale.

Andamento dello spread Btp / Bund

Terza seduta in rosso per l'Europa, Francoforte la peggiore

Prevalgono quindi le vendite sull'azionario con il settore chimico e quello delle auto che sono i più penalizzati. Sulla chimica pesa il profit warning della tedesca Basf, arrivata a perdere oltre il 5%, che pesa sul listino di Francoforte, maglia nera in Europa. Male anche le auto, dopo il profit warning della casa automobilistica cinese Geely che ha rivisto le sue stime sull’andamento degli utili nel primo semestre 2019 segnalando un rallentamento del mercato cinese. In rosso i big tedeschi dell’auto come Volkswagen o Bmw che esportano molto nella Repubblica popolare. Sempre a Francoforte, perde oltre 4 punti Deutsche Bank dopo la maxi ristrutturazione annunciata ieri. Sempre a Francoforte, vendite su Deutsche Bank dopo il maxi piano di ristrutturazione.

Sull'azionario milanese sempre pesante Finecobank che si muove poco sopra i 10 euro, con Unicredit che ha completato la cessione della quota residua del 18,3% in suo possesso a 9,85 euro per azione, con uno sconto del 4,4% rispetto al valore di chiusura prima dell'annuncio. Prese di profitto su Pirelli premiata ieri dal giudizio favorevole di Jp Morgan, deboli in generale gli industriali e i bancari. Tornano gli acquisti sulle utility con Terna in cima al listino, bene anche Italgas ed Hera.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Nuova giornata di ribassi per le Borse asiatiche che, sulla scia di Wall Street, hanno chiuso un'altra seduta in territorio negativo. Anche in questo caso pesa l'incertezza sulle prossime mosse di politica monetaria della Fed. Il mercato fino alla scorsa settimana scontava una sforbiciata aggressiva ma ha dovuto rivedere le sue posizioni alla luce dei dati migliori delle attese sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

SEGUI LO SPREAD BUND-BTP