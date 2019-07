In Europa prevale la cautela. Piazza Affari giù con spread verso 210 punti Sui mercati è scattato il conto alla rovescia per la riunione del Fomc, che la prossima settimana darà la linea di politica monetaria americana. Intanto procede a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. A Milano sono deboli le banche. Va giù anche Eni dopo i conti del semestre. Sull'Aim rimbalza Bio On dopo il tracollo di ieri di Eleonora Micheli

Borse europee prudenti, dopo la chiusura in calo registrata ieri da Wall Street e questa mattina dai mercati asiatici. Gli investitori sposano un atteggiamento cauto in vista dell’importante appuntamento della prossima settimana, la riunione del Fomc, il braccio operativo della Fed, che darà la linea della politica monetaria americana. Gli analisti scommettono che l’istituto di Oltreoceano annuncerà un taglio dei tassi di interesse, adesso pari al 2,25-2,5%. Del resto anche la pubblicazione delle trimestrali sta mettendo in evidenza risultati sotto pressione, tanto che il periodo aprile-giugno potrebbe risultare il secondo trimestre consecutivo di utili in calo per le aziende Usa dell’S&P500. Intanto in Europa ieri la Bce ha preannunciato nuovi stimoli per sostenere l’economia, senza tuttavia indicare maggiori dettagli. Milano è la peggiore, r risentendo del balzo in avanti dello spread, volato improvvisamente di quasi venti punti, in area 209 punti. Il FTSE MIBcede dunque mezzo punto percentuale, mentre gli altri mercati sono in timido rialzo, fatta eccezione di Madrid.

Eni sotto la lente nel giorno dei conti

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Eni, che perde quota dopo che la società ha diffuso i conti del primo semestre, archiviati con un utile netto in calo del 31% a 1,52 miliardi di euro e un utile netto adjusted in ribasso dell’11% a 1,55 miliardi (-11%). Telecom Italia, dopo un avvio vivace, ha ripiegato nell'attesa di novità sulla partenershi p con Vodafone oggi sul tavolo del consiglio di amministrazione . La prossima settimana, poi, il board si riunirà di nuovo per approvare i conti del primo semestre.

Moda sotto osservazione tra conti di Kering e Armani

Moncler è in frazionale ribasso dopo la buona performance della vigilia innescata dai conti del primo semestre che hanno battuto le attese. D'altra parte gli analisti si interrogano sull'andamento del comparto della moda italiana, dopo i conti in calo diffusi da Giorgio Armani. A Parigi, intanto, Kering cede l'8%, risentendo del forte calo dell'utile provocato dalla multa pagata in Italia. Il fatturato, comunque, è salito fatturato del 18,8% a 7,64 miliardi. Le banche sono deboli, con Ubi Banca che guida i ribassi.

Fuori dal Ftse MIb, Salini in retromarcia, rimbalza Bio On

Fuori dal paniere principale Salini Impregilo perde terreno, sulle indiscrezioni riferite dal Sole che potrebbe slittare ancora la creazione di Progetto Italia, il grande gruppo delle costruzioni italiane. Bio On rimbalza dopo la debacle di ieri con i titoli che hanno perso il 70% risentendo delle accuse del fondo Usa Quintessential. I titoli sono entrati in asta di volatilità dopo un rialzo del 39%, innescato dalla notizia che i due fondatori dell'azienda hanno acquistato azioni. Il fondo Usa, però, ha appena pubblicato nuove e pesanti accuse.

Euro debole, in rialzo il greggio

Sul fronte dei cambi, l’euro dopo i mille movimenti di ieri, si attesta a 1,1143 dollari (in chiusura ieri a 1,1161). La divisa vale inoltre 121 yen, mentre il dollaro-yen è pari a 108,59. Il prezzo del petrolio sale: il wti, contratto con consegna a settembre, guadagna lo 0,6% attestandosi a 56,38 dollari al barile.