Piazza Affari in calo, giù Atlantia su norme Milleproroghe Dopo una settimana brillante, che ha visto lo Stoxx600 Europe ai massimi storici e Piazza Affari in crescita del 3% circa, i listini sono fiacchi mentre Shanghai soffre il calo dei tecnologici. A Milano protagonista Nexi, occhi su Mediaset. Ma è il nuovo scontro tra Autostrade per l'Italia e il Governo a tenere banco di Andrea Fontana

Le Borse europee aprono deboli dopo un'altra settimana brillante per tutto

l'azionario (+2,9% il Ftse Mib e +1,5% lo Stoxx Europe 600 che ha chiuso venerdi' ai massimi storici): venerdì l'«ottima discussione» tra Trump e Xi Jinping, come l'aveva definita il presidente Usa, aveva alimentato l'ottimismo sui mercati finanziari.



Tonfo Atlantia: è nuovo scontro Aspi-Governo

Al via della nuova settimana è soprattutto Piazza Affari a correggere: il FTSE MIB, che da inizio anno ha guadagnato il 31%, scivola dello 0,47% appesantito soprattutto dal tonfo di Atlantia: nuovo scontro con il Governo dopo le norme inserite nel Milleproroghe che riguardano le concessioni autostradali e che sono state definite incostituzionali e contrarie alle norme Ue da Autostrade per l'Italia.

Nexi corre: dopo accordo Intesa, si torna a parlare di Sia

Spicca invece Nexi dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui i soci della societa' di sistemi di pagamento e quelli di Sia starebbero trovando una intesa funzionale alla integrazione dei due gruppi. Calcio sotto i riflettori in Borsa: giù Juventus Fc che ha perso la Supercoppa italiana ieri sera nella finale contro la Lazio, il titolo del club biancoceleste. Male Fiat Chrysler Automobiles. Sale Mediaset che oggi terra' un cda per rispondere alle critiche mosse da Vivendi: nel week end il gruppo francese ha inviato una lettera contestando nuovamente il progetto di fusione transfrontaliera MediaForEurope e formulando una proposta alternativa per l'operazione.

Asia: Tokyo piatta, male Shanghai

In Asia la chiusura è stata contrastata. Buona parte degli indici, tra cui Tokyo, ha chiuso sul filo della parità. Unica eccezione Shanghai che ha perso l’1,25% penalizzata dal settore tecnologico che ha sofferto l’annuncio del National Integrated Circuitry Investment Fund che ha deciso di ridurre le quote in alcune società nell’ambito dell’accordo sul commercio con gli Stati Uniti.

BTp, spread in lieve rialzo a 168

Avvio in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco a inizio settimana segna 168 punti base dai 166 punti della chiusura di venerdi'. In lieve ascesa anche il rendimento del BTp decennale benchmark all'1,43% dall'1,42% del riferimento precedente.