Borse positive nel giorno della Bce. A Piazza Affari corre Saipem Occhi puntati sulle trimestrali, acquisti su Moncler mentre scende St dopo i dati. Bio-on non fa prezzo con un teorico -50% di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Partenza positiva per le Borse europee, nel giorno della Bce: i mercati non si aspettano mosse nella riunione di oggi ma puntano a un annuncio di Mario Draghi sulla riduzione dei tassi sui depositi già a settembre., anche alla luce degli ultimi dati a partire dai Pmi deludenti di ieri. A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali, con gli acuisti che premiano Saipem tornata in utile nel semestre e Moncler dopo i conti, mentre frena Stmicroelectronics dopo i dati in linea con le attese ma in un contesto di debolezza del comparto dopo alcune trimestrali deludenti ieri dagli Usa.

Chiusura contrastata per le principali Borse asiatiche. Gli investitori non sembrano aver reagito con troppo ottimismo alla notizia che gli Stati Uniti torneranno ufficialmente a trattare con la Cina sul commercio la prossima settimana mentre sul fronte della politica monetaria cresce l’attesa per quanto deciderà la Fed al direttivo in programma la prossima settimana da cui i mercati si aspettano un taglio dei tassi.

Oggi dunque sarà la giornata della Bce. Anche nei confronti dell’Eurotower gli investitori nutrono forti speranze sul rilancio delle politiche espansive. Soprattutto all’indomani della pubblicazione di indici di fiducia della manifattura tedesca molto deludenti. Ci si aspetta che la Bce voglia reagire a questa frenata se non con un taglio dei tassi quantomeno con una retorica che lasci presagire che questo taglio ci sarà nei prossimi mesi. È soprattutto in questo contesto che si inquadra l’andamento dello spread che ieri è sceso di quasi 10 punti e oggi viaggia sotto quota 190.

