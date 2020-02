Borse alle prese con gli effetti del coronavirus. A Milano giù Atlantia Piazze finanziarie europee in calo con gli investitori che cercano spunti dopo i recenti record. Nell’ultima seduta Wall Street ha aggiornato il suo massimo con l’S&P 500 oltre 3.391 punti e il Nasdaq sui massimi. Gli investitori interessati a vedere se l’impostazione rialzista sarà confermata. Occhi puntati sui verbali dell'ultima riunione della Bce di Chiara Di Cristofaro

Segno meno per le Borse europee, con un aumento dell'incertezza e della volatilità che sta pesando sul sentiment degli investitori. Restano alte le preoccupazioni per gli effetti del coronavirus, nonostante il rallentamento dei contagi e dei decessi, anche perché contemporaneamente si sono registrati nuovi decessi in Giappone e Corea del Sud, elemento che aumenta i timori sulla diffusione del virus fuori dalla Cina. Inoltre, sottolineano gli analisti di ActivTrades, «l'impatto economico continua a crescere in Cina. Dopo le compagnie aeree, sono ora i giganti della tecnologia come Huawei ad essere colpiti dalla crisi, come dimostrato dal fatto che si è registrato un calo del 50-60% nelle vendite di smartphone durante il festival di primavera in Cina».

A Piazza Affari vendite su Atlantia dopo l'ok al Milleproroghe

Atlantia scivola in fondo al listino milanese dopo l'ok al Milleproroghe che di fatto avvicina la revoca delle concessioni e annulla, riducendola drasticamente, la maxi penale che lo Stato avrebbe dovuto pagare ai concessionari. L'approvazione allontana anche le ipotesi di un accordo alternativo. Il decreto include l`articolo 35 sul valore ridotto dell`indennizzo in caso di revoca (si passa dai 23 miliardi precedenti a 7 miliardi, che corrispondono all'ammortamento degli investimenti messi a bilancio e non più ai mancati introiti ). L`articolo 13 inoltre prevede che i concessionari presentino entro marzo il piano tariffario secondo il nuovo sistema `RAB based` proposto dall`Autorità dei Trasporti.



Tenaris in altalena, trimestre in calo ma dividendo in linea

Sull'azionario milanese, Tenaris ha aperto in calo dell'1% ma ha poi subito ridotto le perdite e virato al rialzo. Il quarto trimestre si è chiuso con utili e ricavi in calo, ma sopra le attese degli analisti, ed è stato proposto un dividendo di 0,28 dollari per azione, oltre all'acconto già dato nel novembre 2019. Calo per Azimut dopo che Timone Fiduciaria ha chiuso la vendita dell'1,78% del capitale a un prezzo inferiore a quello di mercato. Le vendite colpiscono anche Prysmian, Ferrari e Recordati. Gli acquisti premiano invece Nexi che scatta e sale in cima al listino. Si calmano i movimenti sul settore bancario anche

Seduta contrastata in Asia, bene Tokyo con calo yen

Sulle piazze asiatiche la seduta è stata contrastata: in netto rialzo il mercato cinese nel giorno in cui la banca centrale ha annunciato il taglio dei tassi. Bene anche Tokyo (+0,34%). Deboli invece altri listini come quello di Hong Kong (-0,23%) mentre l’indice Ftse Asia Pacific che monitora l’andamento delle principali Borse dell’estremo oriente ha chiuso in calo dello 0,21 per5 cento.





