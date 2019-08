Borse positive, Piazza Affari svetta con le banche. Spread torna sotto i 200 Dopo un avvio debole virano al rialzo le Borse europee, all'indomani della decisione della banca centrale americana di ridurre il costo del denaro. I toni di Powell sono stati meno incisivi di quanto atteso, con i mercati Usa e asiatici in calo e il dollaro in rialzo. Milano è la migliore grazie alle trimestrali e con le banche in grande spolvero. Acquisti anche sulle utility di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Segno positivo per le Borse europee, che dopo una mattinata in negativo hanno preso la via del rialzo, con Piazza Affari maglia rosa.All'indomani della riunione della Federal Reserve, gli investitori si sono inizialmente concentrati sui toni meno 'dovish' del previsto di Jerome Powell. L'attenzione poi però si è spostata sulle trimestrali, riportando gli acquisti sull'azionario.Resta però il rafforzamento del dollaro, che ha spinto al ribasso l'euro a 1,10. Sull'obbligazionario lo spread BTp/Bund è tornato sotto i 200 punti base. Sull'azionario svetta il FTSE MIB in Europa, con gli occhi puntati ancora sulle trimestrali, con Tenaris in netto calo a Piazza Affari dopo aver annunciato numeri in rialzo ma un terzo trimestre in rallentamento. Ma il listino è sostenuto dalle banche.

Come da attese la Fed ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto e anticipato la fine del cosiddetto Quantitative tightening, il piano di graduale riduzione del bilancio. Le misure annunciate sono espansive ma il mercato ha reagito male per tre ragioni: 1) il mercato aveva già scontato tutto e non è arrivata alcuna sorpresa 2) Powell ha fatto capire che la sforbiciata decisa ieri non è necessariamente la prima di una lunga serie 3) la decisione non è stata presa all’unanimità ma due esponenti del board si sono opposti al taglio chiedendo il mantenimento dello status quo.

La reazione alle decisioni della Fed è stata un rincaro del dollaro che ha portato l’euro a scendere sotto la soglia di 1,11 come non accadeva da maggio 2017. «Dal punto di vista tecnico - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - il movimento sotto 1,11 mette sotto pressione il cambio aprendo la strada a un proseguimento della discesa con un primo supporto individuabile in area 1,0950. Affinché questo avvenga, sarà importante però che il cambio chiuda la settimana sotto 1,11».

Il cambio euro / dollaro

Sull'azionario, banche sotto i riflettori con Intesa Sanpaolo maglia rosa a Milano dopo la trimestrale. Salgono anche Barclays a Londra e Standard Chartered, dopo i numeri migliori delle attese. Sempre a Londra balzano le azioni dell'Lse dopo l'annuncio ufficiale del merger con Refinitiv. Tornando a Piazza Affari, oltre a Intesa corrono anche tutte le altre banche, da segnalare il forte aumento di Banca Mps fuori dal listino principale dopo che la banca senese ha annunciato la cessione di 455 mln di crediti deteriorati a Cerberus. In coda al Ftse Mib invece Tenaris dopo i dati dei primi 6 mesi che hanno deluso in termini di margini nonostante il fatturato in crescita e le previsioni di un trimestre in rallentamento. Ben comprate le utility tra cui Snam Rete Gas, che ha chiuso i sei mesi con utili in salita dell'11% a 581 mln e ha migliorato le stime sul 2019. Positiva dopo la trimestrale anche Generali dopo i dati in crescita. Ancora vendite pesanti su Bio-On.



Sul mercato dei titoli di Stato si è registrata una risalita dei rendimenti dei titoli di Stato americani mentre lo spread BTp/Bund torna sopra i 200 punti .