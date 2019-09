Tregua sui dazi e attesa per Draghi, Borse in rialzo Gli investitori hanno reagito positivamente alla decisione di Trump di rinviare di due settimane l'entrata in vigore di dazi su 250 miliardi di merci cinesi. Oggi attesa per le decisioni della Bce su nuovi stimoli. A Piazza Affari ancora debole Ferrari, acquisti su Pirelli e sulle banche di Chiara DI Cristofaro

Intonazione positiva per le Borse europee, spinte dalle buone notizie sul fronte commerciale con la mossa degli Usa di rinviare la data per i nuovi dazi sui prodotti cinesi e dall'attesa per le decisioni della Bce nella penultima riunione del presidente uscente Mario Draghi. Nella notte Trump ha annunciato che i nuovi dazi su 250 mld di dollari di prodotti cinesi saranno imposti dal 15 ottobre e non dal primo ottobre, per andare incontro a una richiesta del vice premier cinese. La notizia ha spinto in netto rialzo anche gli indici delle Borse asiatiche. Intanto, sul fronte europeo, gli occhi sono tutti puntati su Francoforte in una riunione molto attesa e per la quale la Bce ha preparato il terreno da mesi: il mercato si aspetta un ulteriore taglio dei tassi sui depositi, mitigazione degli effetti dei tassi negativi sui bilanci delle banche e nuovo round di quantitative easing.

«Le attese dei mercati per le prossime mosse della BCE sono elevate» spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors. Draghi potrebbe quindi anche «deludere con un riflesso negativo soprattutto sui rendimenti obbligazionari a lunga scadenza, che hanno ormai raggiunto livelli estremi ». Gli spazi di manovra della Bce sono ormai «molto ridotti», i tassi sono fortemente negativi e l’ammontare di obbligazioni statali ancora acquistabili è limitato. «L’efficacia nello stimolare l’economia di tassi così negativi è peraltro dubbia - dice Nardella - visto soprattutto l’effetto sulla propensione al rischio dei risparmiatori. Come lo stesso Draghi ha più volte ribadito è necessario che i governi, in primis quelli con bilanci pubblici solidi, inizino ad utilizzare la leva fiscale per avviare la ripresa economica».

In lieve calo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco segna in apertura 153 punti base, in ribasso rispetto ai 154 punti base della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del BTp decennale benchmark che apre a 0,95% dallo 0,98% della vigilia.

Sull'azionario milanese, spicca subito al rialzo Pirelli & C dopo che Camfin (che attualmente detiene il 10,96% di Pirelli) ha comunicato l`autorizzazione valida fino al mese di aprile 2020 per l`acquisto di azioni

Pirelli fino a un massimo del 5% del capitale, ritenendo che gli attuali

prezzi di Borsa non riflettano i fondamentali e il potenziale di crescita della società. continua positiva Stmicroelectronics sulla scia delle attese di vendite per il nuovo iPhone 11. Ben intonato tutto il comparto auto che reagisce positivamente alle notizie di distensione sul tema dazi con Cnh Industrial, Fiat Chrysler Automobiles ed Exor in evidenza. Proseguono le vendite su Ferrari, deboli gli energetici ma acquisti su Saipem che ha ottenuto una maxi commessa in Nigeria. In lieve rialzo Telecom Italia con alcune indiscrezioni che parlano di un'imminente uscita di Fulvio Conti le cui deleghe passerebbero ad interim a Luigi Gubitosi. Fuori dal listino principale Maire Tecnimont ben comprata dopo la firma di un contratto per un nuovo impianto in Egitto. Mediaset poco mossa resta in linea col prezzo di recesso del riassetto.

In rialzo i prezzi del petrolio, nel giorno della riunione Opec allargata ad Abu Dhabi, in cui si esamineranno i progressi ottenuti nella stabilizzazione dei prezzi e le posizioni di Russia e Arabia Saudita. Il brent novembre sale dello 0,35% a 61,02 dollari mentre il Wti pari scadenza è a 55,98 dollari (+0,56%).