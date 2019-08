Borse positive, spread ancora in calo. A Piazza Affari luci su Mediaset Dopo la seduta negativa di Ferragosto , le Borse europee seguono l'esempio dei listini asiatici e risalgono. Le ipotesi di misure di stimolo da parte della Bce spingono le banche. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre. A Piazza Affari deboli Fca e Pirelli di Andrea Fontana

Le Borse europee seguono l'esempio dei listini azionari asiatici e risalgono dopo una seduta di Ferragosto in flessione per i principali indici (-1,1% Londra, -0,7% Francoforte e -0,27% Parigi) segnata dalla minaccia di Pechino di mettere in atto le «necessarie contromisure» ai dazi sull'importazione negli Stati Uniti che scatteranno a settembre, un annuncio che non fa menzione dell'apertura di Washington per un rinvio degli aumenti tariffari su beni tecnologici di largo consumo. Si mette in luce in particolare il settore bancario dopo le indiscrezioni del Wall Street Jorunal e le dichiarazioni del governatore della Banca centrale finlandese, Olli Rehn, su ulteriori misure di stimolo all'economia che la Bce potrebbe varare già a settembre.



Rehn: «Bce pronta a pacchetto di stimolo significativo a settembre»

E' importante che noi interveniamo a settembre con un pacchetto significativo e di impatto» ha affermato Rehn, che fa parte dei comitato sui

tassi della Bce, in qualità di governatore della Banca centrale finlandese. «Quando si ha a che fare con i mercati, è meglio andare oltre le loro aspettative e non deluderli, e' meglio avere un pacchetto di misure di stimolo molto forti piuttosto che limitarsi alla messa a punto», ha continuato Rehn.

Piazza Affari, che ieri non aveva scontato tali fattori perché chiusa per festività, mostra anch'essa indici in risalita e beneficia anche del progressivo calo di tensione sui titoli di Stato italiani in attesa che si chiariscano le evoluzioni della crisi di governo in Italia: il FTSE MIB guadagna oltre un punto percentuale nonostante le vendite sul comparto automotive e in particolare su Pirelli & C e Fiat Chrysler Automobiles. Deboli anche i petroliferi con Saipem e Eni. Brillanti invece le utility - Enel, Terna e Snam su tutte - e positivo il settore bancario. Balzo per Mediaset che dà seguito al recupero degli ultimi giorni e torna sopra quota 2,77 euro, cioè il controvalore in contanti riconosciuto agli azionisti che non approveranno il riassetto annunciato e che decideranno per il recesso.



Cina: pronti a ritorsioni per dazi. Negli Usa bene vendite al dettaglio

Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre. L’annuncio non sorprende più di tanto gli investitori dato che Pechino ha sempre detto che avrebbe risposto per le rime a Washington sui dazi. Semmai è la tempistica che ha spiazzato i mercati. Dopo le recenti aperture al compromesso da parte degli Usa (Trump ha rinviato l’entrata in vigore delle tariffe per alcune categorie di prodotti) i mercati avevano iniziato a scontare un calo della tensione tra Cina e Stati Uniti e l’annuncio in qualche modo li prende in contropiede.

Ieri, intanto, dai mercati americani sono arrivati segnali contrastanti: se gli operatori restano in allerta per i segni di recessione in arrivo, complici titoli di Stato Usa ai minimi storici anche sulle scadenze lunghe e l'inversione della curva dei rendimenti, dall'altra i dati macroeconomici hanno mostrato vendite al dettaglio di luglio migliori del previsto (+0,7%), accompagnate dai dati di Walmart sul secondo trimestre. Oggi pomeriggio attesa per l'indice sulla fiducia dei consumatori americani.

Andamento dello spread Btp / Bund

BTp, cala ancora tensione mentre si aspetta soluzione crisi Governo

Sul mercato dei titoli di Stato intanto si conferma il calo della tensione sui BTp. Le recenti aperture di Salvini per un dialogo con i 5stelle dopo l’annuncio della mozione di sfiducia a Conte e la minaccia di elezioni anticipate hanno offerto un’ulteriore conferma agli investitori sul fatto che un ritorno alle urne non sia immediato. Tutto ciò ha favorito il calo dello spread che, dai 240 punti di venerdì scorso, è sceso sotto quota 210.

Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco è indicato a 208 punti base dai 217 punti del finale di mercoledì Scende anche il rendimento dei BTp decennale indicato all'1,38% dall'1,53% prima del Ferragosto.