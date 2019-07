Borse caute, occhi puntati sulla Fed. Spread appena sotto quota 200 La banca centrale americana deve decidere per un taglio dei tassi di almeno 25 punti base, ma Trump chiede mosse più aggressive. Intanto resta alta la tensione con la Cina sul commercio mentre proseguono i colloqui a Shanghai. Occhi puntati sulle trimestrali: a Piazza Affari corrono Poste e Leonardo, vendite su Ferragamo di Chiara Di Cristofaro

L'attesa per un taglio dei tassi da parte della Fed è al centro dell'attenzione degli investitori europei, che guardano però con preoccupazione alla Cina dove proseguono i negoziati sul commercio tra tensioni crescenti. In avvio di giornata, dopo la debolezza della vigilia, le Borse si muovono all'insegna della cautela. Se sul fronte macro si aspettano i dati del Pil europeo e dell'inflazione, sull'obbligazionario lo spread BTp/Bund apre leggermente al di sotto dei 200 punti base, anche se la situazione interna al Governo gialloverde resta tesa. Sull'azionario, riflettori accesi sulle trimestrali: a Milano corrono Poste Italiane e Leonardo - Finmeccanica dopo i conti diffusi ieri a Borsa chiusa, mentre perde terreno Salvatore Ferragamo.

Le Borse asiatiche hanno chiuso in ribasso all’indomani di una giornata negativa per Wall Street segnata dai rinnovati timori di guerra commerciale e da una serie di conti trimestrali sotto le attese tra cui quelle dei colossi tecnologici Apple (pubblicata dopo la chiusura della Borsa americana) e Samsung. Ieri il presidente americano Trump è tornato ad attaccare la Cina accusandola di non fare abbastanza per sanare la controversia con gli Stati Uniti sul commercio.

L’inquilino della Casa Bianca è tornato poi a fare pressioni sulla Fed perché metta in atto una politica espansiva. Trump ha detto di aspettarsi un forte taglio dei tassi. Le intromissioni di Trump nel campo della politica monetaria e la dichiarata pressione sull’indipendenza della Banca centrale americana sono una costante a cui il presidente americano ci ha abituati in questi mesi.

Oggi si vedrà quanto sono efficaci nell’influenzare la politica monetaria della Fed. In serata infatti si conclude la due giorni di direttivo Fed con l’annuncio sui tassi. Le aspettative sono per un taglio di 25 punti base del costo del denaro ma Powell potrebbe spingere sull’accelleratore (cedendo di fatto alle richieste di Trump) e annunciare un taglio di mezzo punto percentuale.

