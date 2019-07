Borsa in rosso e spread sopra 200. In asta BTp tassi ai minimi dal 2016 Cresce l’attesa per la riunione della Fed: domani l’annuncio della decisione sui tassi che i mercati scontano possano essere tagliati di un quarto di punto. Sull'azionario prosegue la stagione delle trimestrali, a Milano vendite sui bancari e gli industriali. Svetta solo Campari dopo le previsioni ottimistiche sul resto dell'anno. Tra le valute ancora giù la sterlina sui timori di un no-deal per la Brexit di Chiara Di Cristofaro

Prevalgono le vendite sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio della decisione sui tassi che i mercati scontano possano essere tagliati di un quarto di punto. Occhi puntati anche sulla ripresa del dialogo tra Usa e Cina sui dazi , con i colloqui che dovrebbero durare due giorni a Shanghai. Tra le Borse europee, l'unica in rialzo è Londra che beneficia del crollo della sterlina scesa oggi ai minimi da due anni contro il dollaro. «Nonostante si dica aperto ad una rinegoziazione dell'accordo raggiunto da Theresa May all'inizio dell'anno, Boris Johnson ha anche affermato che non avrebbe incontrato nessun leader dell'Ue fino a quando il ‘back stop’ sul confine irlandese non sarà rimosso dall'accordo - sottolineano gli analisti di ActivTrades - ha quindi confermato che si preparerà ad uscire dall'Ue con o senza un accordo adeguato, uno scenario che spaventa gli investitori, in quanto getta molta incertezza sul futuro del Regno Unito».

Milano è la piazza peggiore in Europa: le vendite sono generalizzate ma Piazza Affari è la maglia nera, con gli industriali e le banche in coda al listino. Cali pesanti per Pirelli & C, Fiat Chrysler Automobiles e Telecom Italia. Male anche le banche con l'aumento dello spread, in rosso pesante Ubi Banca e Unicredit le peggiori. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali: a Wall Street oggi è il giorno di Apple che pubblicherà i conti dopo la chiusura dei mercati americani. In Europa, performance pesanti per Bayer e Lufthansa dopo i dati deludenti, mentre a Londra sale Bp dopo la trimestrale. Svetta Davide Campari a Piazza Affari dopo i conti e le previsioni ottimistiche per la fine dell'anno. Si segnala Italgas che ha aperto in netto rialzo (per poi ripiegare con tutto il listino) dopo aver comunicato i risultati relativi al primo semestre dell’anno che si è concluso con ricavi totali per 609,4 milioni di euro in crescita del +2,3%; utile operativo in rialzo dell’8,3% a 241,6 milioni e l'utile netto a 166,2 milioni (+10,3%) . Oggi arriveranno anche i numeri di molte società del Ftse Mib, come Leonardo - Finmeccanica, Terna e Salvatore Ferragamo. Le vendite a Milano sono generalizzate, si salvano solo Amplifon , Diasorin ed Eni.

Sul fronte obbligazionario lo spread si conferma in rialzo con le crescenti tensioni nel Governo gialloverde e torna sopra i 200 punti. Intanto, nell'asta odierno del Tesoro sono stati assegnati 3,25 mld di Btp a 10 anni con il tasso sceso all'1,56% dal 2,09% del collocamento di giugno, sui minimi da ottobre 2016. Assegnati anche 2,75 miliardi di BTp a 5 anni con il rendimento allo 0,80% ai minimi da aprile 2018.

Sterlina ancora sotto pressione sul mercato valutario: la divisa britannica ha toccato i minimi da due anni contro il dollaro. «L’innalzamento dei toni della retorica da parte del neo Primo ministro, Boris Johnson, ha portato il mercato a prezzare un’aumentata probabilità di una Brexit senza accordo - commentano gli analisti di Mps Capital Services - e la sterlina a raggiungere i minimi da quasi due anni sia contro dollaro che contro euro».

