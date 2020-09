Borse europee deboli, aspettano il primo match Trump-Biden Occhi puntati sul primo confronto tra i candidati alla Casa Bianca. Preoccupano i contagi nel mondo di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

(Reuters)

Ripiegano le Borse europee, protagoniste di un significativo rimbalzo di inizio settimana che le ha parzialmente allontanate dai minimi degli ultimi tre mesi. I principali indici azionari arretrano di almeno mezzo punto percentuale: la peggiore è Madrid. La seduta è segnata dall'attesa per il primo confronto diretto tra i candidati alla Casa Bianca, l'attuale presidente Donald Trump e il democratico Joe Biden. Resta però alta anche l'attenzione sul numero dei contagi da Covid nel mondo, con i timori di nuovi lockdown che sembrano sempre più concreti e attuali e mentre il numero dei decessi ha raggiunto quota 1 milione nel mondo.

Tengono solo i difensivi, giù i titoli oil e le banche

Saipem e Tenaris nel comparto petrolifero da una parte insieme a Pirelli, Cnh Industrial e Intermpump sono i titoli maggiormente penalizzati con flessioni superiori a un punto percentuale. Anche il riscatto dei bancari sembra durato lo spazio di una seduta: Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo mostrano perdite intorno di circa un punto percentuale. In rosso Fiat Chrysler che ha raggiunto un accordo con la Sec per chiudere l'inchiesta relativa alle informazioni sui test per le emissioni inquinanti: il gruppo italo-americano pagherà 9,5 milioni di dollari. Tengono i titoli difensivi, a cominciare da Snam e Terna, mentre tra i titoli a minore capitalizzazione balza Il Fatto Quotidiano sul possibile riassetto nell'azionariato: il titolo è in asta di volatilità.

Gli appuntamenti di martedì 29 settembre

Nel pomeriggio attenzione all'indice sulla fiducia dei consumatori americani prevista in miglioramento a settembre. In leggero calo il prezzo del petrolio sia a Londra, a 42,2 dollari al barile nella scadenza novembre del Brent, sia a New York, dove il contratto novembre del Wti scende a 40,3 dollari al barile.

Tokyo chiude in lieve rialzo, occhi su operazione Ntt-Docomo

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo che, soprattutto nella prima parte degli scambi, è stata penalizzata dal temporaneo stop agli acquisti che segue la procedura di riscossione dei dividendi. Gli occhi degli investitori sono puntati inoltre sulla mega-operazione di riacquisto di una quota di Ntt Docomo da parte della casa madre Ntt. Secondo la stampa giapponese un annuncio dovrebbe arrivare a breve, mentre la societa' ha affermato che nessuna decisione è stata ancora presa.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)