Borse in rosso, Milano perde più del 4% con spread a 235. Giù anche Wall Street Seduta pesante in Europa e negli Stati Uniti, con la recessione che mostra i suoi primi effetti concreti. La produzione industriale americana ha registrato il calo più pesante dal 1946 e vendite al dettaglio sono scese di quasi il 9% a marzo, mentre prosegue la stagione delle trimestrali e le grandi banche Usa vedono gli utili dimezzati. In picchiata il petrolio: le previsioni sul crollo record della domanda di greggio per il 2020 mettono nuovamente sotto pressione i prezzi di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Cosa anima davvero la voglia di rivincita dei mercati?

4' di lettura

La recessione torna a far paura sui mercati: dopo la previsioni del Fondo monetario internazionale sono i dati in arrivo dagli Stati Uniti e le previsioni sul crollo della domanda di greggio a favorire il ritorno dell'avversione al rischio. Tutte in rosso le Borse europee, che viaggiano con pesanti cali e con Piazza Affari in flessione del 4%. Anche Wall Street è in ribasso in scia a una serie di trimestrali e di dati macroeconomici fortemente deludenti.

Negli Usa peggior calo dal 1946 per la produzione industriale

Negli Usa male le indicazioni macroeconomiche e quelle in arrivo dalle trimestrali. Le vendite al dettaglio a marzo hanno riportato un calo dell'8,7%, il maggiore declino su base mensile da quando dipartimento al Commercio ha iniziato a tenere traccia dell'indicatore. Mentre l'indice manifatturiero nell'area di New York ha toccato un minimo storico (-78,2 punti). E la produzione industriale (-5,4%) ha subito il maggiore calo su base mensile dal gennaio 1946.

Le banche Usa dimezzano gli utili

La settimana delle trimestrali, che si è aperta martedì 14 aprile con JpMorgan Chase e Wells Fargo, è proseguita con Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup. Tutte e cinque le banche hanno riportato un calo di oltre il 40% negli utili legato agli accantonamenti che gli istituti stanno effettuando per proteggersi dalle perdite previste a causa della pandemia. Gli analisti si aspettano che gli utili complessivi relativi al primo trimestre dell'anno delle 500 aziende quotate sull'S&P 500 calino del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Intanto, nonostante si inizi a parlare della riapertura delle attivita' economiche, i contagi e i decessi legati al Covid-19 continuano ad aumentare. Stando a quanto emerge dall'aggregatore di dati della Johns Hopkins University, negli Usa ci sono almeno 609.685 casi e 26.059 morti a causa del nuovo coronavirus.



Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Azionario preda dell'incertezza, a Milano vendite sui titoli oil

L'azionario ha messo a segno un recupero di oltre il 20% dai minimi di marzo, ma la situazione resta incerta e volatile: dopo una mattinata debole, nella seduta di mercoledì 15 aprile le vendite si sono appesantite con l'avvio di Wall Street. A Piazza Affari, le vendite colpiscono soprattutto i titoli energetici con Eni e Saipem in netto calo in coda al listino e i finanziari, da Banca Generali a Banca Mediolanum e Unicredit. Si salvano Moncler e Diasorin, quest'ultima in prima linea per la messa a punto dei test sierologici per l'identificazione degli anticorpi Covid-19.

Giù il petrolio, nel 2020 calo record della domanda

Tornano le vendite sul greggio, che già nella seduta di martedì 14 aprile aveva perso oltre il 10%: l'eccesso di produzione continua infatti a tenere sotto pressione i corsi anche se gli investitori sperano che anche i paesi produttori non Opec scelgano di limitare l'output di greggio e che i paesi consumatori decidano di riempire le riserve strategiche. A pesare sul greggio, con il Wti sotto i 20 dollari e il Brent sotto i 29, anche la stima dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) che prevede un calo storico della domanda di greggio nel 2020: -9,3 milioni di barili al giorno a causa dell'impatto economico della pandemia di coronavirus.