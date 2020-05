Borsa, Europa in rialzo. A Piazza Affari scatto dei farmaceutici In agenda un’asta BoT e molte trimestrali a Piazza Affari, l’inflazione negli Usa. Lo spread riparte da 240 punti base di Chiara Di Cristofaro e Stefania Arcudi

Hanno virato al rialzo le Borse europee dopo la debolezza registrata nelle prime battute di contrattazione. Gli investitori monitorano l’andamento della pandemia di coronavirus, mentre l’annuncio di un nuovo incremento dei contagi in Paesi come Germania e Corea del Sud alimentano i timori su una possibile seconda ondata e frenano l’entusiasmo per la progressiva riapertura di molte economie dopo la gelata del lockdown. C'è inoltre preoccupazione per il ritorno delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, dopo che nella notte l'amministrazione Trump si è mossa per bloccare gli investimenti in azioni cinesi da parte di un fondo pensionistico americano.





BTp, spread con Bund in lieve calo a 241 pb, rendimento all'1,93%

Apertura poco variata per lo spread tra BTp e Bund. In avvio di giornata il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano benchmark e il titolo tedesco di pari durata e' sceso a 241 punti dai 243 punti dell'ultimo closing di ieri sera. Il rendimento del decennale italiano è invece rimasto stabile all'1,93 per cento. La seduta di lunedì 11 maggio è stata una seduta di vendite sui titoli di Stato italiani che hanno risentito della generale avversione al rischio. Non il viatico migliore in vista dell’asta BoT in programma oggi che vedrà il Tesoro raccogliere 10,5 miliardi. Venerdì l’agenzia di rating Moody’s ha rinviato il giudizio sull’Italia per verificare l’impatto della crisi, mentre la canadese Dbrs ha abbassato l’outlook del debito tricolore a negativo, ma ha mantenuto il voto sui titoli di Stato in area investment grade a Baa3, un gradino sopra le obbligazioni “spazzatura”.

Trimestrali sotto i riflessori, scatto dei farmaceutici

Sarà una giornata piena anche sul fronte societario con diverse quotate che comunicheranno i conti del primo trimestre: A2A, Banca Ifis, Banca Popolare Sondrio, Cerved, De' Longhi, DeA Capital, doValue, Ferragamo, Fiera Milano, Guala Closures, Italian Exibithion Group, Italmobiliare, Mediaset, Nexi, Poste Italiane, Prysmian, Sabaf, Salini Impregilo, Tinexta, Txt e-solutions.



Petrolio in rialzo, Brent verso i 30 dollari al barile

Prezzi del petrolio in rialzo dopo la decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione più di quanto annunciato, mentre prosegue l'allentamento delle misure di contenimento in tutto il mondo. Nella seduta di lunedì 11 maggio il greggio aveva perso terreno dopo il recupero

messo a segno nella settimana precedente. L'Arabia Saudita ha annunciato una riduzione della produzione di un milione di barili in piu' al giorno a giugno, che portera' l'output giornaliero a poco meno di 7,5 milioni di barili al giorno. Il mese scorso i principali produttori di petrolio si sono accordati per ridurre la produzione di 10 milioni di barili al giorno a partire dal primo maggio dopo il crollo dei prezzi in territorio negativo a causa del lockdown mondiale per la pandemia di Covid-19. Anche il Kuwait ha detto che ridurra' la produzione di 80mila barili supplementari mentre gli Emirati Arabi di 100mila barili, a sostegno della

decisione saudita.