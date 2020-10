Borse deboli, Milano stacca gli altri listini. Atlantia in rally Occhi puntati su Wall Street e sulle trimestrali Usa. Cautela per le notizie sulle ulteriori interruzioni sulle sperimentazioni sui vaccini. Sull’obbligazionario rally dei BTp, il decennale aggiorna i minimi storici di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Seduta in cerca di direzione per le Borse europee, che hanno cambiato più volte direzione in un contesto che resta improntato alla cautela. L’andamento dei contagi nel mondo continua a destare preoccupazione, soprattutto alla luce delle notizie sugli stop alla sperimentazione su due vaccini, ma l'avvio della stagione delle trimestrali negli Usa con i segnali incoraggianti arrivati dai numeri di Jp Morgan sostiene l'ottimismo. Intanto, Piazza Affari è la migliore in Europa, sostenuta dal rally di Atlantia sulle attese di un accordo possibile con Cdp.

Trimestrali Usa sotto i riflettori, cosa si aspettano i mercati

La stagione delle trimestrali della grandi società Usa ha preso il via e il mercato guarda con attenzione agli effetti della pandemia sui conti aziendali. "Gli interventi rapidi e massicci dei governi a sostegno di consumatori e imprese ha evitato il collasso degli utili in numerosi settori nonostante la caduta drammatica del Pil e favorito un recupero seppur parziale nel terzo trimestre", spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors. I dati di JP Morgan hanno sorpreso "positivamente per l’impatto limitato delle sofferenze; sicuramente di buon auspicio". D'altro canto, prosegue, "l’accelerazione dei contagi preoccupa, anche se la letalità del virus si è ridotta significativamente grazie alla maggiore efficacia di terapie e protocolli. I mercati sembrano guardare oltre, sostenuti da politiche monetarie eccezionalmente accomodanti".





A Milano occhi puntati sulle banche, corre Atlantia

A Piazza Affari spicca la performance di Atlantia, in volata dopo che la società ha annunciato trattative in esclusiva con Cdp fino al 18 ottobre per la cessione di Aspi. Secondo indiscrezioni di stampa entrerebbero nella partita anche i fondi Blackstone e Macquaire. Sono contrastate le banche, che avevano provato a rialzare la testa a metà mattina, dopo i forti recenti cali. Debole Bper con l’aumento di capitale da 802 milioni di euro in corso. Banco Bpm positiva, mentre Intesa Sanpaolo e Unicredit sono deboli. In ribasso le St, sulla scia della performance in calo registrata dal suo cliente Apple, dopo la presentazione del nuovo iPhone. Corrono invece le Diasorin. Fuori dal paniere principale, si sgonfia Mps, dopo il balzo dell’8% della vigilia innescato dalle ipotesi che l’ingresso di Pier Carlo Padoan nel cda di Unicredit possa favorire un matrimonio tra le due banche. Sono in evidenza le azioni della Roma, mentre va avanti l’opa della famiglia Friedkin. Tiscali, dopo essersi di nuovo infiammata in apertura, ha repentinamente invertito segno e perde l’8%.

Spread BTp/Bund a 121 punti, rendimento aggiorna minimi

Lo spread BTp/Bund si mantiene sui minimi da oltre due anni poco sopra i 121 punti base. Scende ancora e aggiorna il minimo storico il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta allo 0,65% dallo 0,66% fatto segnare ieri.