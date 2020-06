Borse incerte in attesa della Fed. Bene asta BoT, rendimenti giù Le stime Ocse sul Pil mondiale certificano l'impatto shock della pandemia. A Milano bene Tim, mentre i titoli dell'energia risentono del prezzo del petrolio in calo in vista di un incremento delle riserve Usa di Paolo Paronetto e Cheo Condina

Seduta nervosa per le Borse europee che hanno cambiato più volte direzione in una giornata segnata dall'attesa per la riunione della Fed. Dopo un rally che durava ormai dall'inizio del mese e che aveva portato le Borse mondiali sui livelli del febbraio scorso, nella seduta di martedì 9 giugno erano scattate le vendite, mentre nella seduta di mercoledì 10 giugno si fatica a trovare una direzione. L'incertezza economica a causa delle conseguenze per l'emergenza coronavirus resta l'elemento di maggiore preoccupazione per gli investitori, con le nuove stime Ocse sull'economia mondiale attesa in calo del 6% per il 2020.

Occhi puntati sulla Fed, calo a sorpresa dell'inflazione a maggio

La banca centrale Usa, secondo alcuni osservatori potrebbe annunciare di voler «controllare» la curva dei rendimenti dei titoli di Stato, come avviene già per la Banca del Giappone, oppure fornire una «forward guidance» sullo stile della Bce, annunciando cioè per quanto tempo i tassi resteranno bassi. Qualche chiarimento potrebbe infine arrivare sul piano di acquisti di corporate bond, annunciato mesi fa e non ancora partito se non attraverso Etf. Intanto, sul fronte macro, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono diminuiti a sorpresa dello 0,1% mentre gli analisti si aspettavano un dato invariato. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +0,1%; mentre quello core è salito dell’1,2%. Per quanto il cosiddetto Cpi non rappresenti la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, il dato viene attentamente monitorato. Il valore considerato ottimale dalla Fed è pari a un aumento annuo del 2%.

A Piazza Affari svetta Telecom, finanziari a due velocità

Sul FTSE MIB milanese gli acquisti premianoTelecom Italia che registra la performance migliore del listino. Il mercato attende novità sulla possibile cessione di una quota della rete secondaria al fondo Kkr. Secondo Il Sole 24 Ore la proposta potrebbe arrivare al cda di Tim già in occasione della prossima riunione. Dalla vendita del 40% della futura società di gestione della parte finale della rete quella che arriva nelle abitazioni de i clienti, Tim potrebbe incassare circa 1,7 miliardi e creare così il veicolo per la fusione con Open Fiber. Viaggiano a due velocità i titoli finanziari, molto colpiti nella giornata di martedì 9 giugno. Positivi i titoli del risparmio gestito, con Banca Mediolanum, che a maggio ha registrato un dato sulla raccolta netta positivo per 548 milioni, in calo dal +739 milioni riportati ad aprile portando il dato cumulato del 2020 a 4,581 miliardi di euro (1,744 miliardi il progressivo del 2019). Il dato complessivo di maggio si compone del +559 milioni del risparmio gestito (di cui +490 da fondi e gestioni) e del -11 milioni del risparmio amministrato. L'erogato di mutui e prestiti alla clientela ammonta a 285 milioni (174 ad aprile) portando il progressivo a 1,08 miliardi di euro. «Un mix positivo», commenta Equita, che sul titolo ha giudizio hold con target price a 6,3 euro e sottolinea come la raccolta su anno stia andando meglio delle previsioni.

Sulle banche resta alta l'incertezza. A Milano giù Bper

Tornando alle Borse, le rassicurazioni del capo dell Vigilanza Bce, Andrea Enria, che ha spiegato di ritenere, «se non ci sarà una seconda ondata di contagi e ci sarà una ripresa sufficientemente solida dell'economia», che le restrizioni sul pagamento dei dividendi «possano essere ritirate», unite alle nuove indiscrezioni sulla possibile creazione di una bad bank europea, hanno in prima battuta migliorato l'umore degli investitori sul settore bancario Ue, che rimane tuttavia penalizzato dai numerosi fattori di incertezza. Il settore è sotto i riflettori anche per il ritorno di voci sulla possibile creazione di una bad bank europea, mentre a livello più specifico a Piazza Affari continua a tenere banco il braccio di ferro in sede Antitrust sull'ops lanciata da Intesa su Ubi. Ne fa le spese in particolare Bper , il cui ruolo nell'ops Intesa-Ubi è al centro del dibattito in sede Antitrust.

Collocati 7 miliardi BoT, domanda a oltre 12 miliardi

Il Tesoro, intanto, ha collocato 7 miliardi di BoT annuali spuntando un rendimento in calo, appena sopra lo zero. La domanda è stata sostenuta e pari a 12,081 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,73. Il Mef ha così assegnato il titolo annuale con scadenza 14/06/2021 con un rendimento in calo di 23 punti base rispetto allo scorso mese, allo 0,014 per cento.