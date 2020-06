La Bce sorprende e le Borse tornano a correre. Scatta l'euro e lo spread sterza verso 180 L'Eurotower ha lasciato i tassi invariati e potenziato di 600 miliardi il programma di acquisto di asset Pepp. Il petrolio continua a scendere con il vertice Opec+ sempre più a rischio di Chiara DI Cristofaro e Cheo Condina

Borsa, chi vince e chi perde con la fase 2

L'Eurotower ha lasciato i tassi invariati e potenziato di 600 miliardi il programma di acquisto di asset Pepp. Il petrolio continua a scendere con il vertice Opec+ sempre più a rischio

La Bce torna in soccorso dei listini azionari europei. Le Borse, che avevano tirato il fiato dopo giorni di rally arrivando a perdere circa un punto percentuale, sono tornate a salire dopo che l'Eurotower ha annunciato il potenziamento del programma di acquisti di asset Pepp lanciato per fronteggiare l'impatto della pandemia Covid-19 con altri 600 miliardi a un totale di 1.350 miliardi. L'attesa del mercato era per un incremento di almeno 500 miliardi. La Bce ha anche lasciato invariati i tassi di riferimento. Sul FTSE MIB milanese, che negli ultimi giorni ha più volte aggiornato i massimi dal 6 marzo, gli acquisti premiano le banche, a partire da Banco Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo. La mossa della Bce ha poi messo le ali all'euro, salito a 1,1273 dollari dopo essere sceso attorno a quota 1,12 in mattinata. Sterza al ribasso lo spread BTp-Bund: dopo un

avvio in lieve calo poco sopra i 190 punti il differenziale di rendimento è sceso a 184 punti base, dai 195 punti della chiusura di ieri.

Future Usa sulla parità, attesa per i sussidi alla disoccupazione

Dopo l'intervento della Bce hanno annullato le perdite anche i future di Wall Street. Negli Usa resta sotto osservazione la situazione dell'ordine pubblico, sempre più instabile a seguito delle proteste legate all'uccisione dei George Floyd. C'è attesa per i dati sui sussidi settimanali di disoccupazione Usa, 'antipasto' della disoccupazione di maggio in calendario venerdì 5 giugno. Preoccupano i mercati le tensioni tra Washington e Pechino che, dopo lo scambio di accuse su Hong Kong, sono ai ferri corti sul trasporto aereo.

A Milano si salvano le utility, vendite su Atlantia

A Piazza Affari acquisti sui comparti difensivi come utility e farmaceutici: in evidenza Hera e Recordati e Italgas, dopo essersi aggiudicato la gara gas di Belluno. Vendite su tutto il segmento industriale e sui finanziari con Generali e Mediobanca, che vivono i primi ribassi dopo il blitz di Del Vecchio su Piazzetta Cuccia. Cnh cede quasi il 3% anche se la peggiore è Atlantia, dopo che il premier Conte è tornato ad agitare lo spettro della revoca sulla concessione di Aspi. Bper e Ferragamo perdono terreno dopo la notizia che usciranno dall'Ftse Mib. Fuori dal listino principale viaggia in rosso Fiera Milano dopo l'annuncio dell'addio a sorpresa dell'ad mentre prosegue il rally di Trevi.

Petrolio, proseguono le vendite: a rischio il vertice Opec+

Frena bruscamente anche la corsa del petrolio, dopo che il Brent aveva recuperato la soglia dei 40 dollari al barile. A far scattare le vendite le indiscrezioni che si sono diffuse sul mercato nella seduta di mercoledì 3 giugno secondo cui sauditi e russi sarebbero pronti a far saltare non solo il pre-incontro atteso per giovedì 4 giugno ma anche il meeting vero e proprio.

Al centro del conflitto la disciplina delle quote. Il mercato aveva già scontato un prolungamento dei tagli alla produzione in scadenza: senza accordo da luglio tornerebbero sul mercato oltre 3 milioni di barili al giorno di greggio.