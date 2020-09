Europa in calo in scia a Wall Street e Tokyo. A Milano tonfo di Saipem e Tenaris Preoccupa anche l'andamento dei contagi. In Italia il Tesoro potrebbe monetizzare il netto calo dello spread dopo il voto con il collocamento di CTz e BTp indicizzati all’inflazione di Eleonora Micheli e Chiara Di Cristofaro

(AFP)

Preoccupa anche l'andamento dei contagi. In Italia il Tesoro potrebbe monetizzare il netto calo dello spread dopo il voto con il collocamento di CTz e BTp indicizzati all’inflazione

3' di lettura

Borse europee in calo, sulla scia della chiusura in netto ribasso per Wall Street, dove sono stati venduti soprattutto i titoli tecnologicii (ieri il Nasdaq ha perso il 3,02%, il Dow Jones l'1,92%e l’S&P500 il 2,37%). Ha inoltre perso quota anche la piazza di Tokyo. La paura causata dall’innalzamento dei contagi nel mondo spinge gli investitori alla cautela. In più settembre si sta confermando un periodo difficile per le Borse, che avevano corso nei precedenti mesi estivi. Il Nasdaq,ad esempio, ha accusato la performance peggiore, lasciando sul parterre il 10% circa. Così il mese dovrebbe chiudersi con un bilanio in negativo, dopo cinque mesi di rialzi. Ad alimentare il nervosismo sono state anche le parole pronunciate ieri dal numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha invocato la necessità di stimoli per una ripresa.

A Piazza Affari male Tenaris e Saipem

A Milano sono in netto ribasso i titoli petroliferi, così come nel resto d'Europa. Tenaris e Saipem hanno aperto in calo del 6%,Enidi quasi il 4%.

Sul mercato dei titoli di Stato ieri si è confermato il buon momento dei BTp che hanno continuato a beneficiare della spinta del risultato elettorale che allontana la prospettiva del voto anticipato. Il Tesoro oggi dovrebbe beneficiare del netto calo del costo del debito in occasione dell’asta di CTz a 2 anni fino a 3,75 miliardi di euro e di BTp indicizzati all'inflazione dell'area euro a 10 anni fino a 750 milioni.

È stata una giornata positiva anche per le Borse hanno proseguito nella direzione del lento recupero dopo il tracollo di lunedì costato oltre tre punti percentuali sui principali listini. I timori sulla risalita dei contagi e l’eventualità di nuove misure restrittive, che pure continuano a pesare sull’umore degli investitori, sono stati momentaneamente messi da parte. Soprattutto alla luce della prova di resilienza mostrata dall’industria e certificata dagli indici di fiducia resi noti ieri. Particolarmente incoraggianti nella prima economia dell’area: la Germania. Gli indici Pmi manifatturieri a settembre sono balzati a 56,6 punti. Il livello più alto da due anni a questa parte. Un balzo che riflette probabilmente una ripresa degli ordini da parte del principale partner commerciale: la Cina.

Meno positivi i dati di fiducia dei servizi che invece tendono a risentire di più del mercato interno che ha evidentemente sofferto la risalita dei contagi. Ma le Borse per buona parte delle contrattazioni hanno preferito concentrarsi sul bicchiere mezzo pieno dell’industria con l’indice Stoxx 600 che arrivato a guadagnare oltre un punto e mezzo percentuale in mattinata. Nel finale di seduta la debolezza di Wall Street e gli indici di fiducia della manifattura Usa peggiori delle attese hanno contribuito al netto rallentamento dei listini che hanno chiuso la seduta con Madrid invariata, Milano poco sopra la parità (+0,18%), , Parigi in rialzo dello 0,62% e Francoforte a +0,39 per cento.