Le nuove misure Fed rassicurano i mercati, spread in area 200

Perché le Borse sono tornate a scendere

4' di lettura

La Federal Reserve risolleva le Borse. I listini, che lunedì 23 sono arrivati a cedere più del 3%, hanno sostanzialmente azzerato le perdite, per qualche minuto girando anche in positivo, grazie alla nuova azione di sostegno della Banca centrale americana. La Fed ha parlato di "misure aggressive", annunciando che acquisterà un ammontare illimitato di Treasuries e di mortgage-backed securities per supportare i mercati finanziari. In precedenza la Fed aveva indicato un limite di 700 miliardi per gli acquisti di asset. Inoltre la banca centrale americana ha annunciato nuovi programmi per la concessione di credito per complessivi 300 miliardi di dollari per sostenere le imprese impattate dalla sospensione delle attività produttive. Intanto lo spread, dopo un avvio in rialzo, è tornato nuovamente sotto i 200 punti.

Anche i future di Wall Street, che in precedenza sembravano preannunciare una seduta in forte calo, hanno girato in positivo e guadagnano quasi il 4% dopo gli annunci della Federal Reserve. Venerdì scorso la Borsa americana aveva terminato in forte calo, facendo registrare la peggiore performance settimanale dai tempi della crisi finanziaria del 2008.

Andamento dello spread Btp / Bund

Sul Ftse Mib corre Diasorin, sui progressi del test per il Covid-19

Per il titolo il traino continua a essere la speranza che il test rapido per la diagnosi del Covid-19 entri presto il commercio, dopo avere ricevuto la settimana scorsa l'ok della Food and Drug Administration, l'autorità americana di supervisione del mercato farmaceutico e alimentare. Inoltre, secondo quanto riferisce il Corriere Economia, si stima che Diasorin Molecular produrrà in aprile 300.000 test Covid-19, di cui 100.000 per il mercato italiano. Gli analisti incorporano nelle proprie stime 2020 un impatto positivo di 20 milioni di euro dal test (1,3 milioni di test da aprile a fine dicembre).

Cnh Industrial crolla a Piazza Affari

Il titolo è finito a lungo in volatilità e ora cede il 10% a 5,1 euro dopo l'addio del Ceo Hubertus Muhlhauser. Nell'ultimo mese, il titolo ha perso circa il 40%. Nelle ultime ore il cda di Cnh Industrial ha nominato Suzanne Heywood come Ceo pro tempore, in aggiunta al suo ruolo di presidente del cda, al posto dell'uscente Hubertus Muhlhauser, le cui dimissioni sono state accettate dal cda all'unanimità. Muhlhauser, come riferito da una nota, lascia con effetto immediato e Heywood guiderà il business "attraverso l'attuale eccezionale periodo e fino a quando il nuovo Ceo definitivo sarà stato identificato attraverso un approfondito processo di ricerca".

Fca recupera, giù Amplifon, Atlantia volatile

Dopo un avvio molto negativo, Fca ha recuperato terreno, riducendo le perdite, dopo che l'amministratore delegato Mike Manley, in una lettera ai dipendenti, ha spiegato che sono state avviate le attività necessarie per convertire uno dei nostri stabilimenti alla produzione di mascherine facciali. Seduta negativa per Brembo (quotata sul Ftse Italia Mid Cap) e Amplifon, che hanno deciso di sospendere il pagamento del dividendo a causa dell'emergenza sanitaria e delle ricadute della pandemia di coronavirus. Si muovono ancora al rialzo Salini Impregilo e Astaldi dopo il via libera alla cessione del Terzo Ponte sul Bosforo da parte della stessa Astaldi. Da segnalare l'altissima volatilità sul titolo Atlantia nel giorno del cda della holding controllata dalla famiglia Benetton. Una riunione già calendarizzata, che avrebbe dovuto approvare il bilancio 2019 del gruppo infrastrutturale e che, invece, sarà chiamata a fare il punto della situazione sullo slittamento che lo stesso bilancio ha subìto per le incertezze nelle trattative con Governo sul tema della concessione di Aspi.