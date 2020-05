Borse: Asia contrastata, negativi i future in Europa Gli investitori hanno registrato le indicazioni dalle minute Fed da cui è emerso che la banca centrale potrebbe mettere in campo nuove misure se la crisi dovesse peggiorare

Chiusura contrastata di seduta per le borse asiatiche. Mentre Tokyo (+0,79%) si è allineata a Wall Street e alle Borse europee ieri in netto rialzo l’indice cinese Csi 300 ha chiuso poco sotto la parità così come l’Hang Seng di Hong Kong. Le prime indicazioni che arrivano dai future in Europa intanto sono negative e danno gli indici tutti in ribasso.

Ieri, come accennato, è stata una giornata positiva per i mercati azionari. In particolare a Wall Street con il Dow Jones in rialzo dell’1,52% e il Nasdaq ancora una volta a registrare la performance migliore con un balzo di oltre il 2% che ha portato il paniere acirca 5 punti percentuali dai massimi storici toccati a febbraio. Gli investitori hanno registrato le indicazioni in arrivo dalle minute della Fed da cui è emerso che la banca centrale potrebbe mettere in campo nuove misure qualora dovessero esserci nuove ondate di contagio in futuro.

Sul mercato dei titoli di Stato intanto è proseguito anche ieri il recupero dei BTp: il rendimento decennale è sceso all’1,65% riportandosi sui minimi da oltre un mese mentre lo spread si è attestato a quota 212. Il “market mover” in questo caso è la trattativa sul Recovery Fund. La proposta franco-tedesca di un fondo da 500 miliardi da erogare sotto forma di “grants” a fondo perduto secondo diversi osservatori potrebbe rappresentare una prima forma di mutualizzazione del debito. Una svolta potenzialmente epocale per un paese ultraindebitato come l’Italia. Ma il condizionale è d’obbligo visto che la trattativa è solo alle battute iniziali e la pattuaglia di Paesi “frugali” si oppone alla proposta.

Ieri intanto si è concluso il collocamento alla clientela retail del BTp Italia che ha raccolto 13,7 miliardi di euro. Numeri oltre le aspettative del Tesoro che sono arrivati in una giornata in cui Bankitalia ha certificato il boom di riscatti da parte degli investitori esteri a marzo: 51,5 miliardi il controvalore dei BTp scaricati sui mercati nel mese più volatile sui mercati. Oggi il collocamento prosegue agli investitori istituzionali.

