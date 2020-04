Borse Ue timide. Greggio crolla sotto 15$, a Milano giù Eni Le Borse europee sono frenate dagli energetici e dai minerari, cautela tra riapertura delle attività e trimestrali in arrivo. La settimana guarderà in primi al Consiglio europeo di giovedì 23 aprile di Andrea Fontana ed Eleonora Micheli

5' di lettura

Borse europee sostanzialmente piatte, mentre gli investitori guardano alla fase 2, quella delle riaperture. Il freno viene in buona parte dall’andamento del petrolio: ilWti, contratto con consegna a maggio, crolla del 20% a 14,6 dollari al barile, minimi da oltre 20 anni.

Ftse Mib in equilibrio, Madrid la peggiore su lockdown prolungato

A Piazza Affari il Ftse Mib è in equilibrio, fa meglio Francoforte mentre la peggiore è Madrid dopo che il governo spagnolo ha prolungato il blocco delle attività almeno fino al 9 maggio prossimo. In tutta Europa vendite su energia e minerari, bene assicurazioni e farmaceutici. Fiacco il settore banche nonostante l'indiscrezione riportata dal Financial Times secondo cui la Bce starebbe ragionando sulla istituzione di una "bad bank" europea per i crediti problematici delle banche.

Contrastanti le indicazioni dalle piazze asiatiche, con il Nikkei che ha chiuso in calo dell’1,15%, arretrando dai massimi di sei settimane a causa della diffusione del virus in Giappone e dei dati sull'export di Tokyo, e Shanghai e Hong kong sostanzialmente invariate.

Petrolio: crollo del Wti sotto i 15 dollari al barile

Il prezzo del petrolio Wti è ai minimi da 21 anni sotto i 15 dollari al barile a causa del forte calo della domanda e di questioni tecniche dovute alla scadenza di domani del contratto di riferimento. Il futures maggio del West Texas Intermediate perde il 18% a 14,94 dollari al barile. La scadenza di giugno, che ha volumi molto più sostenuti, perde comunque il 5% a 23,6 dollari al barile. A mettere pressione sui prezzi del barile il basso livello della domanda, confermato dall'indicazione che il centro di stoccaggio di Cushing in Oklahoma, secondo quanto riportato da Bloomberg, è ormai vicino alla capacità massima, mentre nei giorni scorsi le indiscrezioni di stampa associavano il crollo di venerdì del Wti ai movimenti del maxi-Etf Us Oil Fund che avrebbe finito per condizionare l'andamento delle quotazioni.

Banche a supporto, ma nuove tensioni Usa-Cina

«Le banche centrali continuano ad essere estremamente supportive e questa notte è stata la volta di quella cinese che, come da attese, ha tagliato i tassi di riferimento - spiega Mps Capital Services - Inoltre, il ministero delle finanze ha promesso ulteriori misure di stimolo finanziate tramite la vendita di bond per oltre 140 miliardi. All’orizzonte si inizia ad intravedere nuovamente il rischio di nuove tensioni USA-Cina, dopo che Trump ha dichiarato che nel caso in cui la pandemia non fosse il risultato di un semplice errore o fatalità, ci sarebbero dure conseguenze».

Borsa Milano: giù Eni, dividendo per Campari e Ferrari

A Piazza Affari oggi staccano il dividendo le Campari, da 0,05 euro, e Ferrari, da 1,13 euro: entrambi i titoli sono in calo. Eni registra un ribasso tra 1 e 2 punti percentuali, risentendo dello scivolone del valore del petrolio. Si salva invece dalle vendite Saipem, festeggiando la notizia che il consorzio Cepav 2, di cui l’azienda detiene una partecipazione pari al 59,09%, ha ricevuto da Rete Ferroviaria Italiana l'assegnazione di un'ulteriore tranche di risorse finanziarie per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est-Verona del valore complessivo di circa 514 milioni di euro. Sono ben impostate le banche, ha ripreso la corsa Diasorin, nell'attesa dei suoi test sierologici: venerdì 17 aprile la società di diagnostica ha annunciato di aver ottenuto la marcatura CE. Fuori dal paniere principale Saras è in discesa risentendo della notizia che la società non pagherà la cedola.