Borse europee deboli su tensioni Usa-Cina. A Milano riflettori su Moncler Secondo indiscrezioni gli Stati Uniti si preparano a sanzionare alti funzionari cinesi e così le borse rallentano la corsa iniziata a novembre. A Piazza Affari occhi sulla società del piumino che ha annunciato l'acquisizione di Stone Island di Eleonora Micheli ed Enrico Miele

Il ritorno sulla scena delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina incoraggia le prese di beneficio sulle Borse europee, che così, dopo la corsa delle ultime settimane, sono deboli. Secondo indiscrezioni, infatti, Washington si prepara a imporre sanzioni contro alcuni funzionari diplomatici di Pechino per il loro presunto ruolo nell'espulsione dei deputati dell’opposizione eletti a Hong Kong. Nel frattempo gli investitori continuano a monitorare l’andamento dei casi di coronavirus, che resta su livelli di guardia, mentre si attende l’esito dell'avvio delle vaccinazioni nel Regno Unito già questa settimana. Milano è in calo , mentre lo spread si attesta in area 116 punti. Anche le Borse asiatiche hanno chiuso in ribasso, complici i numeri sui nuovi contagi da coronavirus in Giappone e nonostante la bilancia commerciale cinese abbia segnato a novembre un surplus record pari a 75,42 miliardi di dollari. Sempre sul fronte macro oggi è emerso che in Germania la produzione industriale è salita del 3,2% a ottobre – ben oltre le previsioni – trainata più che altro dall’export dell’auto.

A Milano occhi puntati su Moncler

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Moncler, nel giorno in cui l'azienda del piumino ha annunciato a sorpresa l'operazione di acquisizione di Stone Island. I titoli, dopo un avvio in calo, hanno iniziato a salire, conquistando nuovi massimi storici e vantando la performance migliore del Ftse Mib. Del resto il mercato già scommette che il numero uno della società del piumino, Remo Ruffini, riuscirà a creare valore per l'azienda modenese, come ha già fatto con Moncler. Lo stesso imprenditore ha infatti detto che Stone Island gli ricorda Moncler anni fa e ha sottolineato che i due marchi saranno indipendenti e non avranno sovrapposizioni.

Banche deboli, in rialzo Diasorin

A Milano sono deboli le banche e le azioni del risparmio gestito. Unicredit, però, sta tentando di riportarsi sui valori di chiusura di venerdì, mentre il mercato continua a interrogarsi sul futuro dell'istituto, dopo l'annuncio della scorsa settimana che il ceo, Jean Pierre Mustier, abbandonerà la plancia di comando la prossima primavera, allo scadere del suo mandato. Alla regia di comando dell'istituto sono già iniziati i preparativi per la scelta del nuovo ad, che affiancherà Pier Carlo Padoan in qualità di presidente. Tra le azioni del Ftse Mib, perdono quota le Leonardo - Finmeccanica, dopo la notizia che dal 2015 al 2017 la società ha subito un furto di dati. Gli analisti ritengono che ciò non provochi danni materiali nell'immediato, ma metta sotto pressione l'immagine del gruppo. Sono inoltre in calo le Ferrari e le Fiat Chrysler Automobiles. Per contro vanno bene le Diasorin e Saipem. Nexi difende le posizioni, nell'attesa che domani parta anhe l'operazione cashless, che dovrebbe favorire i pagamenti con carte di credito e bancomat.

Fuori dal paniere principale vola Cft

Fuori dal paniere principale volano le azioni di Cft, dopo che

il gruppo ATS Automation Holdings Italy, società indirettamente controllata al 100% dalla canadese ATS Automation Tooling Systems, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria mettendo sul piatto 4,60 euro per ciascuna azione portata in adesione che comprende un premio pari al 86,4% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle azioni ordinarie al 4 dicembre scorso. L'esborso massimo complessivo, calcolato sulla base del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta, sarà pari a 88,1 milioni di euro.

Il cambio euro / dollaro

Euro rimane sopra 1,21 dollari, debole il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro resta stabile a 1,2106 dollari, mentre si ferma di colpo la corsa della sterlina scambiata a 0,910 euro (0,902), nell'attesa di novità sul fronte della Brexit. Debole il petrolio con il Wti di gennaio a 46 dollari (-0,5%) e il Brent di febbraio a 49 dollari (-0,4 per cento).