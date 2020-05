Europa in rialzo con nuovi stimoli all'economia dal Giappone, a Milano giù Atlantia L'Europa parte imboccando subito la strada del rialzo, sulla scia della chiusura positiva di Tokyo, sostenuta dalla possibilità che vengano varati nuovi piani di stimolo per l'economia. In Germania confermato il dato sul Pi del primo trimestre. Wall Street e Londra sono chiuse per festività di Flavia Carletti e Cheo Condina

(AFP)

L'Europa parte imboccando subito la strada del rialzo, sulla scia della chiusura positiva di Tokyo, sostenuta dalla possibilità che vengano varati nuovi piani di stimolo per l'economia. In Germania confermato il dato sul Pi del primo trimestre. Wall Street e Londra sono chiuse per festività

2' di lettura

Avvio in rialzo per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell’epidemia di coronavirus, ma durante la quale mancherà l’usuale «guida» di Wall Street, chiusa per festività. Osserva un giorno di chiusura anche la Borsa di Londra. Alla luce di questo il volume complessivo degli scambi è atteso sotto la media. A dare forza all'andamento dei mercati europei è la chiusura in netto progresso della Borsa di Tokyo (+1,7% l'indice Nikkei), che ha trovato sostegno nella possibilità che vengano varati nuove misure di stimolo per l'economia. C'è anche attesa perché venga dichiarata la fine dello stato di emergenza a Tokyo.

Venerdì le piazze asiatiche avevano sofferto, invece, tensioni economiche e politiche. Gli investitori temono una nuova guerra dei dazi: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato Pechino di non rispettare gli accordi commerciali già presi, che riguardano peraltro la parte più semplice dell’intesa. Trump ha anche minacciato ritorsioni contro la stretta annunciata dalla Cina su Hong Kong per contenere le rivendicazioni autonomiste dell'ex colonia britannica.

Confermato il calo del Pil tedesco del 2,3% annuo nel I trimestre

In una giornata povera di dati macroeconomici, gli unici spunti da questo punto di vista arrivano dalla Germania. Aspettando l'indice Ifo, è stato pubblicato il dato sul Pil del primo trimestre. Risulta così confermato il calo del prodotto interno lordo tedesco nel primo trimestre dell'anno che comprende il mese di marzo con gli effetti del coronavirus. Il Pil è sceso del 2,2% a livello congiunturale, cioè rispetto all'ultimo trimestre del 2019, e del 2,3% tendenziale, rispetto al primo trimestre dell'anno scorso.

Spread con Bund apre poco mosso a 214 pb, rendimento all'1,64%

Apertura poco mossa per lo spread BTp/Bund. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005403396) e il pari scadenza tedesco ha avviato gli scambi sul mercato secondario Mts a 214 punti base, un punto in più rispetto alla vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark è indicato all'1,64% dall'1,65% dell'ultimo closing.



A Tokyo l'indice Nikkei chiude in rialzo dell'1,7%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, trainata in territorio positivo dalle azioni dei settori dei mezzi di trasporto e del real estate. In particolare l'indice Nikkei ha concluso la seduta guadagnando l'1,7% a 20.741,65 punti. Gli investitori, fin dall'inizio delle contrattazioni, si sono mostrati sollevati dalla fine annunciata dello stato di emergenza nel paese, che dovrebbe essere confermata oggi dal governo. Inoltre la Banca del Giappone (la BoJ) ha annunciato venerdì scorso un nuovo piano di aiuti destinati alle imprese. In totale, dall'inizio della crisi, il Giappone ha messo a punto un piano di sostegno dell'economia da 75mila miliardi di yen, l'equivalente di 640 miliardi di euro.