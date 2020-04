Borse positive, Piazza Affari sale e punta alla Fase 2. Tassi in rialzo nell'asta BoT

4' di lettura

Borse europee tutte in rialzo dopo un avvio incerto, mentre la speranza di una ripresa delle attività economiche in molti paesi dopo il lockdown imposto dalla pandemia di coronavirus è in parte frenata dal nuovo tonfo del prezzo del petrolio. Indicazioni positive arrivano dalle trimestrali. La migliore in Europa è Piazza Affari, dopo lo sprint di lunedì 27 aprile, mentre si avvicina l'avvio della cosiddetta "fase 2" nella lotta al virus. Ancora vendite sul greggio, che dopo aver perso nella seduta della vigilia il 25% tratta in netto calo, con il Wti sotto gli 11 dollari. I mercati attendono con ansia le mosse della Fed ma soprattutto la Bce giovedì. Gli economisti si aspettano un aumento del piano di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Piazza Affari bene banche e risparmio gestito, Tiscali sprint

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, guadagnano terreno le società del risparmio gestito e le banche: in evidenza soprattutto Azimut e Banca Generali mentre tra le banche scattano Bper e Banco Bpm. Il tracollo del greggio penalizza gli energetici, con Eni e Saipem in rosso. Nel resto del listino milanese, Tiscali sale di oltre 6 punti percentuali dopo la presentazione del piano strategico, che punta al raggiungimento dell'utile nel 2022, anche se l'impatto della pandemia di coronavirus è definito «difficile da prevedere». In Europa, il piano di intervento del governo tedesco continua a sostenere Lufthansa, mentre Air France-Klm perde terreno dopo i rialzi di ieri. In netto rialzo Ubs dopo la trimestrale con un aumento dei profitti del 40% nei primi tre mesi dell'anno, bene anche Novartis .

Petrolio ancora a picco, Wti sotto gli 11 dollari e Brent sotto i 19

Ancora vendite sul greggio, che dopo aver perso il 25% nella seduta di lunedì 27 aprile prosegue al ribasso. Il barile di Wti è sceso sotto la soglia degli 11 dollari al barile mentre il Brent tratta sotto i 19 dollari. Il greggio ha perso oltre l'80% del suo valore da inizio anno, a causa del crollo della domanda legato all'epidemia da coronavirus e al lockdown che ha bloccato i trasporti, la mobilità e la produzione. Le vendite sono state amplificate ieri dall'annuncio del fondo United States Oil, il più importante fondo petrolifero exchange traded, che ha deciso di vendere tutti i suoi contratti Wti con scadenza giugno, a causa della carenza di stoccaggio e di investire su contratti a più lunga scadenza. La decisione ha ampliato lo spread con i contratti scadenza luglio (17,98 dollari il barile) e le preoccupazioni su un nuovo possibile crack del prezzo del greggio, dopo che i contratti di maggio sono finiti in territorio negativo.

Prezzo petrolio - Wti

Spread BTp/Bund in calo sotto 220 punti, rendimento 1,73%

In calo lo spread tra BTp e Bund che, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato, si riporta sotto 220 punti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 e il pari durata tedesco, sembra consolidare l'andamento positivo registrato alla vigilia e apre a 218 punti base dai 224 del finale di ieri. Anche il rendimento dei BTp scende all'1,73% dall'1,80% dell'ultimo riferimento.

Le banche centrali

Sono loro le protagoniste questa settimana (e anche in molte delle settimane passate). Lunedì la Bank of Japan ha aumentato gli acquisti di titoli di Stato nipponici (rendendoli illimitati) e ha aumentato gli acquisti di obbligazioni aziendali. Sul mercato questa mossa è stata vista come apripista per qualcosa di simile da parte della Bce.