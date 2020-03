Borse europee verso un avvio difficile. In rosso i listini asiatici Si profila un avvio in difficoltà per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dalle notizie attorno alla diffusione del coronavirus

Si profila un avvio in difficoltà per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell'epidemia di coronavirus. Sullo sfondo le attese per le misure che le autorità politiche e monetarie potranno adottare nel tentativo da una parte di contenere la diffusione del virus, dall’altra di alleviarne le conseguenze economiche.

Alle 8 i future sui principali indici del Vecchio Continente segnano intanto un segno negativo superiore al 3% (il Dax). In precedenza Tokyo ha chiuso in calo del 2,27%.

Martedì 10 giornata ancora al cardiopalma sui listini azionari, con Milano (-3,28%) che ha fallito il rimbalzo al pari del resto d’Europa, dove le perdite sono state nell’ordine dell’1-1,5 per cento. A frenare gli investitori sono state da una parte le prospettive di nuove misure restrittive da adottare nelle regioni del nord e in particolare in Lombardia, dall’altra il comportamento ondivago di Wall Street, che ha rapidamente perso i guadagni registrati in avvio.

Nel pomeriggio poi i mercati Usa hanno di nuovo ripreso la strada del rialzo in attesa di possibili misure fiscali espansive da parte della Casa Bianca e l’indice S&P 500 ha chiuso in miglioramento del 4,93%.

Intanto sull’obbligazionario si è registrato un parziale allentamento della tensione sui BTp , con il rendimento del decennale sceso all’1,38% e lo spread a quota 217. Un movimento incoraggiante per il Tesoro, che merocledì 11 dovrà collocare BoT a 12 mesi per 6,5 miliardi e giovedì 12 avrà un compito ben più impegnativo con il nuovo BTp a 3 anni e ulteriori emissioni a 7, 10 e 20 anni, per un ammontare fino a 7 miliardi.