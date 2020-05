Piazza Affari tira il fiato dopo una settimana di rialzi. Spread riavvicina i 200

(AFP)

Europa e Wall Street di malumore: preoccupa la tensione Usa-Cina su Hong Kong. La Borsa di Milano chiude a -0,8% dopo aver recuperato quasi il 7% grazie all'effetto del Recovery Fund. Vendite su auto e petroliferi

Il ritorno delle tensioni Usa-Cina, in attesa della replica del presidente americano Donald Trump, alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a Hong Kong che limita l'autonomia dell'ex colonia britannica, hanno penalizzato i listini azionari nell'ultima seduta del mese di maggio.

A Piazza Affari, che ha allargato le perdite dopo l'avvio negativo di Wall Street, il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,84% dopo aver guadagnato oltre il 7% in una settimana. Resta in rosso anche Wall Street: non hanno aiutato il listino americano i dati sul calo del 13,6% delle spese per consumi di aprile. Anche a fiducia dei consumatori americani a maggio, migliorata rispetto al mese precedente, è stata inferiore alle previsioni.



Il f ocus resta sul braccio di ferro Usa-Cina. Twitter sotto pressione

L'apprensione dei mercati però ha matrice americana. Il presidente americano Trump ha annunciato una conferenza stampa «sulla Cina» e tanto è bastato per mettere il freno a Wall Street. La Casa Bianca, che già aveva puntato l'indice contro Pechino per la gestione dell'emergenza coronavirus, ha mal digerito la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong, cosa che mette a repentaglio l'autonomia dell'ex colonia britannica. Inoltre prosegue il braccio di ferro con i social network: il presidente americano ha siglato un ordine esecutivo volto a limitare l'immunità penale dei social network, con quella che è stata presa come una ritorsione contro Twitter, che aveva deciso di mettere in guardia gli utenti su messaggi del presidente potenzialmente falsi. Twitter scende ancora sul NYse dopo che in mattinata Trump è tornato alla carica accusando il social network di non fare “nulla sulle bugie e la propaganda diffusa dalla Cina o dal partito democratico di sinistra radicale”. Twitter ha deciso di permettere a terroristi, dittatori e propagandisti stranieri di abusare della sua piattaforma" ha scritto l’amministrazione Trump sull’account della Casa Bianca, allegando un messaggio inneggiante alla jihad da parte dell’ayatollah Ali Khamenei

A Piazza Affari in calo il comparto auto, continua risalita DiaSorin

Le tensioni geopolitiche in Europa si traducono in ribassi sui settori più sensibili all’andamento del commercio mondiale, come auto e tecnologici, ma anche energia e viaggi. A Piazza Affari, nel giorno della relazione annuale di Bankitalia (stavolta in streaming), tra le peggiori del Ftse Mib c'è Fca, dopo che alla vigilia Moody's ha confermato il rating Ba1 con outlook "in evoluzione" (da "sotto revisione"). In flessione tutto il comparto legato ai motori, da Cnh Industrial a Pirelli, scosso dal -6% di Renault dopo le importanti misure di contenimento dei costi (-15mila posti di lavoro e risparmi per 2 miliardi in 3 anni).

Realizzi su Ferragamo, che arrivano dopo i rialzi a due cifre della vigilia per il cambio di governance con il ritorno dell’ex ad Michele Norsa come vicepresidente esecutivo. Sul Ftse Mib svetta DiaSorin, che prosegue il recupero dopo il -12% registrato nelle sedute di inizio settimana. In rosso anche Atlantia sulle fibrillazioni con il Governo sulle concessioni e l’ingresso di eventuali soci di minoranza.

Scatto di Mps su ipotesi ok Ue a cessione 10 mld di Npl

Scatto in Borsa per il titolo Mps, tra le migliori di Piazza Affari, dopo il nulla osta della Ue, di fatto, alla bad bank per la cessione degli Npl, ovvero allo scorporo di 10 miliardi di euro di crediti deteriorati e in sofferenza. Dopo indiscrezioni di stampa che avevano già moltiplicato gli acquisti, la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha spiegato di aver “dato conforto all’autorità italiane” sulla creazione di una bad bank nella quale far confluire una parte dei crediti deterorati di Mps. La Commissione Ue, dunque, non ha alcun problema su questa soluzione. Il deal, spiega Equita, permetterebbe “in base ai nostri calcoli di ridurre l`Npe ratio di Mps dal 13,2%” registrato alla fine del primo trimestre “al 2,1%”. E pur non essendo noti i dettagli dell'operazione, è possibile ipotizzare che “il transfer price dell'operazione possa essere vicino a valori di mercato”.

Spread in area 200 punti, buona domanda per asta BTp

Lo spread tra BTp e Bund torna sfiorare i 200 punti sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Sfruttando l'ottimismo per l'approvazione del Recovery Fund europeo, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il pari scadenza tedesco era sceso fino a chiudere a 188 punti base la seduta del 28 maggio, ai minimi dalla fine di marzo. Il rendimento è all'1,54% nella scadenza 10 anni, dall'1,47% del finale precedente.

Buona domanda e rendimenti in calo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la seconda tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/07/2025 per 2,5 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,497 miliardi. Il rendimento si è attestato allo 0,91%. Collocata anche la settima tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/08/2030: a fronte di richieste per 5,072 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 4 miliardi mentre il rendimento, in calo di 36 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato all'1,42%. Infine, la quinta tranche del CcTeu, assegnata per 1 miliardo a fronte di una domanda totale pari a 1,672 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo dello 0,53%, (-13 centesimo sull'asta precedente). Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 2 giugno.