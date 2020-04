Piazza Affari corre con banche dopo conferma rating S&P. Spread giù in area 225 Gli investitori reagiscono alla decisione di S&P di mantenere invariato il rating italiano e attendono aste BTp e Banche centrali nei prossimi giorni. Corrono i listini di tutta Europa grazie alla frenata dei contagi e i programmi di riapertura progressiva delle attività di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

Partenza di settimana in buon rialzo per i mercati azionari europei, sulla scia dell’andamento positivo delle Borse asiatiche e della chiusura positiva di New York venerdì 24 aprile - dopo l'approvazione del nuovo piano da 484 miliardi di dollari per stimolare l'economia americana - ma soprattutto grazie all'importante rallentamento dei contagi in molti Paesi (Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Italia).

Milano è la migliore: conferma S&P e fase 2 al via

Piazza Affari sale di oltre 2 punti percentuali grazie al traino del settore bancario dopo che S&P ha confermato l'attuale rating sull'Italia, una decisione che sta facendo scendere anche lo spread e sta permettendo la rimonta dei titoli di Stato italiani. Gli investitori apprezzano la scelta dell'agenzia di rating di lasciare invariato il giudizio sul debito pubblico italiano a ‘BBB’, con outlook negativo. Inoltre il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato le misure di allentamento del lockdown che partiranno progressivamente dal 4 maggio prossimo.

In netto calo lo spread tra BTp e Bund

Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) e il pari durata tedesco è indicato in area 225 punti base, in calo rispetto ai 239 punti del closing di venerdì 24 aprile. Anche il rendimento dei BTp è in netto calo, all'1,77%, dall'1,93% dell'ultimo riferimento.

Banche capofila, Diasorin in evidenza

Tra i titoli si mette in evidenza Diasorin:la società di diagnostica ha comunicato di aver ricevuto dalle autorità Usa l'ok dalle autorità per il test Liaison Sars CoV-2 S1/S2 IgG che identifica in tempi brevi la presenza di anticorpi nei pazienti che sono stati infettati dal Covid-19. Per il momento gli investitori non stanno penalizzando il titolo per il fatto che è invece stata scelta Abbott come fornitore ufficiale dei test sierologici da utilizzare a livello nazionale. Vanno bene le banche. Intesa Sanpaolo balza nel giorno in cui si riunisce l’assemblea dei soci: in una intervista a Il Sole 24 Ore, il ceo Messina ha ribadito la razionalità dell'operazione di acquisto di Ubi Banca e ha confermato la volontà di distribuire i dividendi nel momento in cui la Bce dovesse far cadere la raccomandazione sulla non distribuzione degli utili. Fca guadagna nel giorno della riapertura delle attività produttive in alcuni stabilimenti. Continua corsa di St, mentre la debolezza del petrolio frena il rialzo di Eni attorno all'1%. Corre Anima Holding sulle indiscrezioni dell'interesse del gruppo Amundi di entrare nel capitale della società di risparmio gestito. Bene anche altri titoli del risparmio gestito come Azimut.



Petrolio: Wti torna a scendere sotto i 15 dollari al barile

Tornano a scendere in modo consistente i prezzi del petrolio. Nonostante alcuni dei grandi produttori, Arabia Saudita in testa, abbiano iniziato a ridurre l'output in anticipo rispetto alla data dell'1 maggio concordata tra i Paesi del gruppo Opec+, i timori per la domanda globale di greggio e per la capacità di stoccaggio delle eccedenze stanno mettendo pressione sui prezzi dopo alcune sedute di parziale recupero: il Wti per consegna giugno scivola sotto i 15 dollari al barile, a 14,98, segnando un calo dell'11,6% rispetto alla chiusura di venerdì 24 aprile. In discesa del 3,6%, a 20,66 dollari al barile, anche il Brent nella consegna giugno (che scadrà alla fine di aprile).