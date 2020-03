Wall Street prova a rialzare la testa, Milano la migliore. Bank of England taglia tassi e aumenta Qe Bce, Fed e Banca d'Inghilterra in azione contro il coronavirus. I mercati tentano il recupero anche se la volatilità regna sovrana, dopo i dati sui contagi in Europa . Il greggio sale dopo aver toccato i minimi da 18 anni. Sterlina aggiorna i livelli più bassi dal 1985 di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

(12386)

4' di lettura

Wall Street sta andando sulle montagne russe e di conseguenza anche le Borse europee stanno cambiando direzione di marcia in continuazione. Il mercato Usa è partito in profondo rosso, nonostante la mossa annunciata nella notte dalla Bce e quest'oggi anche dalla Fed, pronta a fornire dollari alle principali banche centrali al mondo. Poi gli indici Usa sono rimbalzati (il Dow Jones è passato da un calo superiore al 3% al territorio positivo ). Anche le Borse europee hanno seguito la performance di Wall Street: Milano, ad esempio, è scivolata in territorio negativo per poi rimbalzare e tornare a guadagnare il 2%, segnando la performance migliore d'Europa. Sono tornate positive anche le altre Borse europee, fatta eccezione di Francoforte penalizzata anche dal crollo dell'Ifo, l'indice di fiducia tedesco tornato i livelli del 2009, oltre che dal dato sui contagi. La piazza tedesca ha comunque arginato i danno sotto mezzo punto percentuale.

Dopo il bazooka della Bce, Fed lancia linee swap in dollari

Nella notte la Bce ha lanciato un maxi-programma di acquisti di emergenza da 750 miliardi per contrastare gli effetti del coronavirus. La numero uno, Christine Lagarde, in in tweet ha inoltre che la Bce non si pone limiti per salvare l'euro. Oggi, inoltre, la Fed ha annunciato che creerà delle linee di swap in dollari temporanee per facilitare il rifornimento in dollari da parte di altre 9 banche centrali. Al di là delle banche centrali i mercati stanno attendendo le mosse dei governi: negli States l'esecutivo americano si appresta a lanciare una manovra da circa 1.300 miliardi di dollari. In Europa gli investitori si interrogano sulle mosse del fondo salvastati.

Il programma di Francoforte andrà avanti fino alla fine dell’anno, secondo quanto annunciato nella notte da Francoforte dopo un meeting straordinario. Rimbalza anche il petrolio dopo il crollo di mercoledì 18 marzo e risale dai minimi di 18 anni, ancora in calo l'euro mentre lo spread BTp/Bund crolla sotto i 200 punti base. La sterlina ancora giù aggiorna i nuovi minimi dal 1985.

La fiducia delle imprese in Germania ai minimi dal 2009

L'Ifo che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, nella lettura preliminare di marzo, è sceso a 87,7 punti dai 96 di febbraio, sullo sfondo del forte rallentamento dell'economia europea dovuto all'impatto della pandemia di coronavirus. Si tratta della flessione più marcata dal 1991 e del livello minimo dal 2009.

BTp, spread con Bund in area 200 punti base, rendimento a 1,70%

Crolla fin sotto la soglia dei 200 punti base per poi risalire leggermente lo spread tra BTp e Bund, dopo un avvio in rialzo a 284 punti base, trascinato al ribasso dal lancio del nuovo Qe della Bce per 750 miliardi. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e quello tedesco si attesta ora a 201 punti base, in forte calo rispetto alla chiusura di ieri a 271 punti base. Crolla anche il rendimento all'1,70% dal 2,48% del riferimento di ieri.