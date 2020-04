Borse ottimiste sulla "fase 2". A Piazza Affari brillano le banche, spread a 194

Borse, perché la settimana parte in rialzo

L’ottimismo di governi e istituzioni sul possibile avvio di una “fase 2” della pandemia - grazie al rallentamento dei contagi – ha spinto al rialzo le Borse europee, che chiudono la seduta del 6 aprile in territorio positivo. A dare fiato ai mercati è stata anche la scommessa degli investitori su un esito positivo dell’Eurogruppo del 7 aprile, chiamato a dare una risposta comunitaria alla crisi, mentre sta crescendo il consenso (anche in Germania) su un possibile ricorso agli eurobond. E allo stesso tempo dalla Spagna e dall’Italia sono arrivati segnali sempre più marcati di un rallentamento dei casi positivi. Idem negli Stati Uniti, dove Wall Street è trascinata al rialzo dalle parole del presidente Trump che vede «la luce alla fine del tunnel» e si mostra ottimista sulla stabilizzazione del contagio in Usa. L’entusiasmo degli investitori ha retto anche davanti alla nuova caduta del petrolio a causa del rinvio dei colloqui tra Russia e Arabia Saudita sui tagli alla produzione.

A Piazza Affari banche "regine" della seduta

A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato così il 4%, chiudendo sui massimi di giornata, trainato dal rimbalzo delle banche, che hanno approfittato dell’annuncio delle nuove garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese. In prima fila UniCredit (+8,6%) e Intesa Sanpaolo (+9,7%), premiate anche dal “buy” di BofA Merrill Lynch. In generale in tutta Europa hanno rialzato la testa i comparti più colpiti dalle vendite la settimana scorsa, tra cui auto e costruzioni. Fca è salita del 6,7% nonostante il rinvio a giugno dell’assemblea che dovrà anche approvare il dividendo.

Londra alle prese col ricovero Johnson, recupera sterlina

La Borsa di Londra per tutta la seduta ha dovuto invece fare i conti con il ricovero, avvenuto nella serata del 5 aprile, del premier Boris Johnson, già risultato positivo al coronavirus. Il premier «mantiene il controllo» del Governo, come ha fatto sapere Robert Jenrick, ministro delle Politiche abitative, delle comunità e degli enti locali, sottolineando che «è in ospedale per i test, ma continuerà a essere informato e ad avere il controllo del governo». Anche la sterlina, in calo nella prima parte della seduta, si è poi nuovamente rafforzata.



Atlantia in rialzo alla vigilia del Cda

E' proseguito per tutta la seduta il rally di Atlantia alla vigilia del cda che farà il punto sulla trattativa col Governo per il riassetto di Aspi e, più in generale, sul negoziato per la concessione autostradale. Nel week end, peraltro, sono emerse indiscrezioni, smentite, su un possibile schema che vedrebbe Allianz salire dal 6% al 51% di Autostrade per l’Italia nell’ambito di un accordo in cui le tariffe risulterebbero congelate per 2-3 anni a fronte di penali per 2 miliardi. In ogni caso, anche il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, parlando a Radio 24 ha allontanato questa ipotesi: «Noi non abbiamo notizie di cessione a soci stranieri: Allianz è socia di Aspi e quindi qualcuno può aver fatto un ragionamento sequenziale».

Andamento dello spread Btp / Bund

Bce, finora acquisti per 30,15 mld in programma "pandemico"

La Banca centrale europea ha effettuato acquisti nella prima settimana di lancio del programma di acquisti pandemici di emergenza per 30,15 miliardi di euro. Nell'ultima settimana la Bce ha comprato 1,07 miliardi di bond sovrani (da 19,98 miliardi la settimana prima), 1,95 miliardi di corporate bond (da 1,285), 392 milioni di covered bond (1,7 miliardi) e 561 milioni di Abs (da 657 milioni). Il totale degli acquisti per la settimana è di 3,97 miliardi contro i 23,62 miliardi della settimana precedente.