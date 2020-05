Sul caso Hong Kong risale tensione Cina-Usa, Borse europee in rosso Restano i timori sulla crescita e non si allentano le preoccupazioni su emergenza sanitaria e scambi commerciali. Hong Kong -5,5% a causa delle proteste contro la legge sulla sicurezza nazionale proposta dalla Cina. Petrolio di nuovo in calo dopo che Pechino ha sospeso i target di crescita 2020 di Stefania Arcudi e Cheo Condina

Tornano i timori sui listini mondiali mentre sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Così i listini asiatici viaggiano tutti in rosso (Hong Kong ha perso il 5,5%), i future di Wall Street sono negativi e le Borse europee seguono la stessa via. Ribassi attorno al punto percentuale per Piazza Affari, leggermente peggio Parigi e Francoforte, mentre Londra è maglia nera con un calo vicino al 2%, dopo che la fiducia dei consumatori nel Regno Unito è tornata al livello più basso da dieci anni (-34 punti a maggio rispetto ad aprile).

A pesare sui rapporti tra le due superpotenze, nelle ultime ore, è la nuova stretta annunciata da Pechino su Hong Kong con una legge sulla sicurezza nazionale volta a frenare le rivendicazioni autonomiste della città Stato. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha subito reagito annunciando possibili ritorsioni, ma ora le Borse temono un nuovo scontro con potenziali ripercussioni su tutte le partite aperte tra Washington e Pechino, che peraltro ha annunciato che non fisserà nessun target di crescita per il 2020 data l’estrema incertezza macroeconomica.

Intanto, mentre in Giappone il Covid-19 ha riportato lo spettro della deflazione (prezzi -0,2% in aprile), in Europa si attende il dato preliminare sulla manifattura di maggio che potrebbe alimentare ulteriori preoccupazioni sull’economia. Più in generale, nonostante la corsa ai vaccini, permangono le preoccupazioni sulla Fase 2, anche a livello sanitario, come dimostra la nuova ondata di contagi negli Stati Usa che hanno avviato la riapertura.

Sul Ftse Mib giù la moda, deboli gli energetici

A Piazza Affari in rosso il comparto della moda con Ferragamo e Moncler che cedono quasi il 3%: il caso Hong Kong complica la loro ripartenza nell’area in cui, prima di tutte, erano ripresi gli acquisti. Giù anche Pirelli (-3%) e il comparto petrolifero, con Saipem a -2,6% ed Eni a -1,9%, che sconta la frenata del greggio dopo che la Cina non ha fissato (dopo molti anni) il target di crescita 2020 a causa delle incertezze legate al Covid. Negativo tutto il comparto finanziario con Bper che cede il 3%. Si salvano i titoli difensivi come utility e farmaceutici con Diasorin in rialzo dell’1%. Nexi arretra dell’1,1% dopo la fiammata di ieri legata a nuove indiscrezioni su una fusione con Sia.

Asia in calo, Hong Kong -5,5% su proposta legge cinese su sicurezza

Borsa di Hong Kong in netta flessione (-5,5% alla chiusura), dopo che il Governo cinese ha annunciato di voler introdurre una legge sulla «sicurezza nazionale» nel territorio semi-autonomo. Un’iniziativa che fa temere lo scoppio di nuove tensioni, dopo le forti e prolungate proteste dello scorso anno del movimento pro-democrazia. Il progetto di legge, che sarà presentato oggi al Parlamento cinese, mira a rafforzare il «meccanismo di applicazione» in materia di «protezione della sicurezza nazionale» nella ex-colonia britannica, restituita alla Cina nel 1997. Il Governo americano ha già messo in guardia Pechino contro la legge, definendola «altamente destabilizzante» e il presidente Donald Trump ha minacciato una dura reazione se la Cina dovesse procedere. Male anche gli altri listini, a partire da Tokyo, che ha finito in ribasso dello 0,8%.

Spread sui livelli della vigilia sotto i 220 punti

Andamento poco mosso per lo spread BTp/Bund che si mantiene sui livelli della vigilia, in una giornata che si è aperta con un calo dei rendimenti generalizzato per i bond dell'Eurozona. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005403396) il pari scadenza tedesco sul mercato secondario Mts si attesta a 216 punti base, stesso livello del finale della vigilia. In frazionale calo il rendimento del BTp decennale benchmark, all'1,66% dall'1,67% di ieri.

L'attenzione verso il mercato obbligazionario è alta, dopo la chiusura del collocamento del sedicesimo BTp Italia. I titoli sono stati assegnati per un ammontare record complessivo di 22,3 miliardi di euro, dopo che ai 14 miliardi di bond richiesti dalla clientela retail si sono poi aggiunti ulteriori 8,3 miliardi per gli istituzionali. Si tratta di una buona iniezione di fiducia per il Tesoro italiano, che giovedì ha visto il rendimento del decennale italiano scendere leggermente all’1,62%, per uno spread nei confronti del Bund a 212 punti base.

Big tech a un passo dai massimi storici nonostante la pandemia

Petrolio torna a calare, Cina non dà target crescita 2020

Dopo il recupero delle sedute precedenti, il petrolio torna a scendere dopo che la Cina, per la prima volta in decenni, non ha fornito target sulla crescita del Pil nel 2020, a causa delle preoccupazioni legate alle ricadute della pandemia di coronavirus. Questo incide direttamente anche sulla domanda, e quindi sul prezzo, del petrolio, visto che la Cina è il secondo maggiore consumatore globale di greggio. Al momento il Wti luglio cede il 6% a 31,91 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza arretra del 4,41% a 34,47 dollari. Nonostante il ribasso odierno, Brent e Wti si avviano a chiudere la quarta settimana di fila di rialzi.

L'annuncio della Cina è arrivato all' apertura della sessione plenaria annuale del Congresso nazionale del popolo (Npc), l'assemblea legislativa cinese, durante la quale si è parlato di forti incertezze legate all'emergenza Covid-19, ma anche agli scambi commerciali globali. L'Npc ha annunciato l'emissione di un bond speciale da 1.000 miliardi di yuan (circa 140 miliardi di dollari) per sostenere le aziende e le regioni più colpite dalla pandemia.