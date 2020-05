Borsa, positivi i future in Europa Il collocamento di BTp Italia alla clientela retail proseguirà oggi e domani mentre giovedì sarà la volta della clientela istituzionale

Le Borse asiatiche hanno chiuso in positivo la seduta in scia ai forti rialzi messi a segno da Wall Street (+3,85% il Dow Jones). In rialzo anche i future delle Borse europee all’indomani di una giornata estremamente positiva che ha visto l’indice Stoxx Europe 600 mettere a segno un rialzo del 4 per cento.

I futures sull’indice Eurostoxx, Dax e Cac40 evidenziano un’apertura delle Borse europee con rialzi tra l’1,3 e l’1,4%. Intorno al +1,1% il future sull’indice FtseMib della Borsa di Milano.

In Asia guidano i rialzi Seul (+2,25%), Honk Kong (1,85%) e Tokio (+1,49%). Più contenuta la crescita dei listini cinesi con Shenzhen e Shangai che mettono a segno rispettivamente +1% e +0,66%.

Due le notizie che hanno favorito la propensione al rischio sui listini ieri. La prima è l'ottimismo sul fronte vaccino alimentato da Moderna, azienda biotech americana impegnata nella sperimentazione, che ha annunciato risultati positivi oltre le aspettative dai primi test sull'uomo.

L'altra notizia che ha dato la spinta ai mercati europei nel finale di seduta è stata l'intesa franco-tedesca sul Recovery Fund che prevede 500 miliardi di erogazioni a fondo perduto in base al contributo al bilancio europeo dei singoli Paesi.