Borse europee deboli, soffre la manifattura in Germania. Il greggio prende fiato Segno meno per gli indici europei, con la forte contrazione del settore manifatturiero tedesco. Occhi puntati sulle trimestrali: in netto rialzo Unicredit che ha annunciato i numeri del trimestre di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

(Bloomberg)

2' di lettura

Le Borse europee hanno aperto in contenuto calo dopo la brillante performance della vigilia e i dati sulla forte contrazione del settore manifatturiero tedesco nel mese di marzo. Si stabilizza il prezzo del petrolio che, dopo la fiammata di ieri, e scende di meno di un punto percentuale. Euro ancora in leggero ripiegamento nei confronti del dollaro dopo l'indebolimento innescato dalle valutazioni della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto titoli della Bce: il cambio si attesta a 1,0822 dollari per un euro da 1,084 di ieri alla chiusura dei mercati europei.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib





I listini del Vecchio Continente hanno guadagnato il 5 maggio oltre due punti percentuali andando in parte a vanificare la brutta performance (con cali intorno al 4%) del 4 maggio. Al momento la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul quantitative easing della Bce (giudicato legale ma allo stesso tempo ha dato tempo di 3 mesi alla Bundesbank per verificare il rispetto del criterio di proporzionalità tra i Paesi e la coerenza con il mandato della Bce di mantenere la stabilità dei prezzi) non ha frenato il rimbalzo delle Borse ha innescato una reazione negativa sui titoli della periferia con il rendimento dei BTp decennali salito il 5 maggio di 11 punti base e riavvicinatosi alla soglia del 2%.

Sebbene nella peggiore delle ipotesi – stando alla sentenza – sarà la Bundesbank a dover vendere i Bund acquistati dalla Bce nell'ambito del Qe, gli investitori nell'ultima seduta hanno penalizzato maggiormente i titoli della periferia, percependo in ogni caso qualche possibile destabilizzazione al generale impianto di sostegno della Bce.

Il calendario economico oggi 6 maggio – oltre alla pubblicazione dei dati Pmi in Gran Bretagna – la relazione Adp sull'occupazione nazionale negli Usa. Un possibile market mover considerato che da inizio pandemia gli Usa hanno bruciato più posti di lavoro di quanti ne abbiano creati dal 2008.



Gli investitori attendono inoltre a breve l'esordio della Fed nel mercato degli Etf e dei junk bond, annunciato dalla stessa banca centrale degli Usa. Un ulteriore forma di sostegno che si aggiungerà alle misure sinora varate che hanno espanso in poche settimane il bilancio Fed di oltre 2.000 miliardi di dollari.