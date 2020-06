Borse in profondo rosso dopo la Fed, vendite sul petrolio. Piazza Affari giù del 2,5% Il timore di una seconda ondata di contagi negli Stati Uniti, e le

Un'altra seduta, la terza, in netto ribasso per i mercati azionari europei che registrano vendite pesanti e generalizzate su tutti i settori. Il timore di una seconda ondata di contagi negli Stati Uniti, alla luce delle statistiche in aumento in Texas, e le previsioni espresse dalla Federal Reserve secondo cui la ripresa dell'economia dallo shock del Covid-19 richiederà anni stanno mettendo pressione sull'azionario.

La scommessa su un rapido rimbalzo dell’economia che aveva favorito il recente sprint degli indici in Europa è stata infatti ridimensionata anche dalle previsioni economiche rese note ieri dall’Ocse: -6% per il Pil mondiale nel 2020 che potrebbe arrivare a -7,6% nel caso di una seconda ondata di contagi in autunno.

Previsioni fosche, in particolare per l’Italia (-14% il crollo del Pil previsto in caso di seconda ondata), che hanno spinto gli investitori a rivedere il recente riposizionamento su settori più esposti alla recessione. Come le banche, che in un primo momento sembravano favorite dalel indiscrezioni sul lancio di una bad bank europea allo studio della Bce, ma che hanno dovuto pagare dazio ai ribassisti registrando una calo dell’1,29% sull’indice settoriale europeo.

Spread con Bund apre in rialzo sopra 190 pb, rendimento 1,55%

Avvio ancora in rialzo per lo spread tra BTp e Bund che si riporta sopra quota 190 punti base sul mercato secondario Mts, all'indomani di una seduta che ha visto i bond italiani sotto pressione. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund di pari durata, ha aperto a 192 punti base dai 188 punti della chiusura di ieri (180 il closing precedente). Stabile sui livelli del riferimento della vigilia, all'1,55%, il rendimento del BTp decennale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)