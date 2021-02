Borse prudenti, occhi puntati sulle trimestrali. Wall Street ancora da record Negli Stati Uniti dato sull'inflazione in linea con le stime. A Piazza Affari tra le migliori Mediobanca, Finecobank e Unipol. Spread in calo a 94 punti, minimo storico rendimento decennale, per la prima volta sotto 0,50% di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

(AdobeStock)

I mercati azionari europei si muovono prudenti e in modesto rialzo (Piazza Affari sale di meno di mezzo punto), mentre Wall Street viaggia in aumento e aggiorna ancora i record dei tre listini maggiori. Le vendite sul settore energia hanno compensato i rialzi dei titoli minerari, fiancheggiati da un petrolio in un ulteriore allungo con il Brent aprile sopra quota 61 dollari al barile e il Wti marzo che avvicina quota 59 dollari prima dei dati sulle scorte settimanali americane.

L'attenzione è puntata alle trimestrali, mentre sul fronte macroeconomico si guarda all'inflazione statunitense di gennaio, in linea con le attese, dato che troverà immediata interpretazione nelle parole del presidente della Fed Powell in un intervento all'Economic Club di New York.

La giornata è ancora comunque condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione della pandemia e, per l'Italia, dagli sviluppi legati alla formazione del nuovo Governo da parte di Mario Draghi che sta incontrando le parti sociali.

Wall Street ancora da record, inflazione in linea con le stime

Andamento in rialzo per Wall Street, con i tre maggiori indici che aggiornano nuovamente i record, dopo la giornata poco mossa della vigilia. Gli investitori sono incoraggiati dal clima favorevole, alimentato da una campagna vaccinale che, negli Stati Uniti, prosegue secondo programma e da un piano di stimoli economici che sarà presto approvato dal Congresso. Sul piano macroeconomico, era atteso il dato sui prezzi al consumo, che si mantengono bassi: a gennaio, sono aumentati dello 0,3%, come atteso dagli esperti, con il dato «core», ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, rimasto invariato, contro attese per un +0,1%. Su base annuale, il dato generale e quello "core" hanno messo a segno un +1,4%.

Spread in calo, rendimento decennale prima volta sotto 0,5%

Nuovo record per i BTp decennali che per la prima volta nella storia scendono sotto la soglia dello 0,50% di rendimento. Sul mercato secondario dei titoli di stato Mts, infatti, il rendimento del decennale benchmark italiano è indicato allo 0,49% (0,51% ieri). Lo spread tra BTp e Bund risulta in lieve calo a 94 punti base, dai 96 della vigilia, anch'esso ben sotto la soglia psicologica dei 100 punti base.

Sul primario, il Tesoro ha collocato in asta BoT annuali (scadenza 14/02/2022, prima tranche) per 7 miliardi di euro, a fronte di richieste per oltre 9,725 miliardi (1,39 il rapporto di copertura). Il rendimento lordo è pari a -0,454%, in aumento di 2 punti base rispetto all'asta precedente, con un prezzo medio ponderato pari a 100,465. Il regolamento dei titoli cade sul 12 febbraio. Il totale dei BoT in circolazione al 12 febbraio è pari a circa 124,582 miliardi.

Trimestrali sotto i riflettori in Europa

Sull'azionario, le vendite sul settore energia hanno compensato i rialzi dei titoli minerari, fiancheggiati da un petrolio in un ulteriore allungo. In Europa focus sulle trimestrali: Societe Generale corre di oltre il 3% a Parigi, Thyssenkrupp che alza le stime sull'esercizio dopo aver ridotto il rosso trimestrale balza del 7% a Francoforte, mentre il piano di riduzione costi da 2 miliardi in due anni di Heineken non rispamia la flessione al titolo del gruppo di bevande alla Borsa di Amsterdam.



Ancora le banche protagoniste a Milano

A Piazza Affari spicca Mediobancagrazie ai conti oltre le previsioni del secondo trimestre sale di oltre il 3% ed è la migliore del FTSE MIB, immediata la risposta di Banca Generali ai conti 2020 chiusi con un profitto di 275 milioni di euro. In evidenza Unipole Bper, mentre Unicredit aspetta l'approvazione della trimestrale e la stampa rilancia l'ipotesi di aggregazione a tre con Banca Mps e Banco Bpm che coinvolgerebbe anche l'asset manager Anima partecipata da Siena e Milano.

Fuori dal Ftse Mib, Monte dei Paschi è in calo di oltre il 2%: l'istituto toscano ha chiuso il 2020 con un rosso di 1,7 miliardi di euro. Protagonista in positivo Fincantieri che balza del 7%.