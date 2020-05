Borse, bene l'Europa e i future Usa. Enel premiata dalla trimestrale Arrivano indicazioni positive dall'export cinese, balzato a sorpresa del 3,5% in aprile mentre la produzione industriale in Germania ha segnato un crollo a marzo. Torna a salire il petrolio di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Due motivi che hanno fatto perdere all'euro l'1% in due sedute

L'Europa prova a rialzare la testa dopo la seduta in rosso della vigilia, con gli indici tutti in rialzo e gli occhi sempre puntati sulle trimestrali. Si preannuncia con il segno più anche l'avvio delle contrattazioni a Wall Street, mentre il petrolio ha ripreso a salire con il Brent tornato sopra i 31 dollari al barile. A favorire il moderato ottimismo degli investitori, la ripresa a sorpresa dell'export cinese in aprile, con un balzo del 3,5%, un segnale che fa guardare con ottimismo alle possibilità di ripresa dell'economia.

Trimestrali sotto i riflettori

In Italia e nel mondo procede a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. A Piazza Affari premiata Enel dopo che la società ha comunicato i conti del periodo gennaio-marzo, con l'utile netto ordinario salito del 10,5% a

1,281 miliardi. Il colosso elettrico ha inoltre confermato la cedola e indicato che per il momento non sono state registrate evidenze significative dell'impatto del Covid-19. Bper, invece, è in calo dopo la trimestrale e nonostante la banca abbia indicato che l'aumento di capitale per rilevare gli sportelli del gruppo Intesa-Ubi si attesterà attorno a mezzo miliardo di euro, livello nettamente al di sotto della cifra inizialmente indicata. Ha comunicato i conti gennaio-marzo anche Snam, che sale di oltre un punto percentuale, confortata dalla performance del greggio. Fuori dal paniere principale, Creval spicca con un balzo di oltre sei punti percentuali dopo i conti.

Il mercato fa i conti con la recessione in arrivo

Se l'export cinese sta dando fiato ai listini, dall'Europa continuano ad arrivare i segnali della recessione. Dopo le indicazioni pesanti della Commissione europea sulla crescita economica della zona euro, con un Pil atteso in calo del 7,7% per l'Eurozona del 9,5% per l'Italia, è arrivato un altro indicatore negativo dalla Germania. La produzione industriale tedesca è crollata del 9,2% a marzo. Sul fronte interno, l'Istat dice che nel mese di aprile l’impatto del Covid-19 sull’economia italiana è profondo ed esteso. Inoltre, l'Istituto ha certificato il crollo delle vendite al dettaglio a marzo: -20,5% in valore e -21,3% in volume rispetto a febbraio 2020.

Petrolio: tornano gli acquisti e Brent supera 31 dlr

Tornano gli acquisti sul petrolio, dopo qualche presa di beneficio nella notte. A favorire il rialzo, spiegano gli analisti, il dato a sorpresa sull'aumento dell'export in Cina ad aprile e l'allentamento del lockdown nel mondo. Le esportazioni cinesi hanno registrato un rimbalzo a sorpresa ad aprile con una crescita del 3,5% su base annua, nonostante la pandemia di nuovo coronavirus che sta paralizzando l'economia mondiale. È la prima volta dall'inizio dell'anno che le esportazioni cinesi sono in territorio positivo. Inoltre, gli analisti sottolineano il rallentamento della produzione negli Usa e la diminuzione dei problemi di stoccaggio.

