Borse ancora su, Piazza Affari nel segno delle banche

Nell'ultima settimana le principali piazze, con l'eccezione di Londra, erano risalite di quasi l'11%. Continua a salire anche Wall Street. A Milano gli istituti di credito in evidenza, insieme ai petroliferi. L'Opec+ ha prorogato i tagli sulla produzione di greggio. Occhi su Lagarde all’Europarlamento. Il Tesoro svela i dettagli del nuovo titolo per i risparmiatori.

Le Borse europee tentano di allungare la serie positiva, dopo il +11% messo a segno nel periodo dall'1 al 5 giugno, aiutate anche dal buon andamento di Wall Street. La corsa del listino milanese va in controtendenza rispetto alle stime diffuse dall'Istat che preannunciano un calo dell'8,3% dell'economia italiana nel 2020.

Piazza Affari nel segno di banche e petrolio

Sul FTSE MIB milanese in evidenza le banche, insieme ai titoli del risparmio gestito, e i petroliferi. In particolare, nel comparto del credito, sotto i riflettori Ubi Banca: Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Bce l’autorizzazione preventiva all’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo, pari almeno al 50% del capitale più un’azione, dell'istituto lombardo. Le azioni Intesa salgono, brillante anche la Popolare dell'Emilia Romagna, coinvolta nella maxi-operazione che dovrebbe portare a Modena 400-500 sportelli ora appartenenti alla rete di Ubi. Ancora effetto Del Vecchio su Mediobanca: dal blitz del fondatore di Luxottica, che a fine maggio ha chiesto a Bce/Banca d'Italia l'autorizzazione a salire oltre il 10% nella banca d'affari e ad arrivare fino al 20%, il prezzo per azione è salito di oltre il 20%.

Tra i petroliferi corrono Saipem ed Eni. Ancora giù Atlantia: si avvicina la scadenza cruciale del 30 giugno per trovare una soluzione sulla concessione autostradale alla controllata Aspi e nelle trattative tra le parti sembra esserci un sostanziale stallo. Pesante la performance di Diasorin: la Regione Lombardia ha scelto la multinazionale svizzera Roche per la fornitura dei test sierologici e il Tar della Lombardia ha annullato l'accordo tra l'azienda vercellese di diagnostica vercellese e la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia proprio riguardante tali test.

Fuori dal Ftse Mib, ancora protagoniste Trevi Fin, dopo che la società di ingegneria e costruzioni ha concluso l'aumento di capitale da 150 milioni di euro per mettere in sicurezza le proprie finanze, e Banca Profilo. L'istituto specializzato nel private banking sarà presto al centro di un riassetto azionario visto che il suo socio di maggioranza, il fondo Sator Private Equity, ha annunciato l'intenzione di cedere la partecipazione.

Seduta di stacco dividendo per alcuni titoli quotati a Milano: tra i principali Ascopiave.

Nuove aste e il titolo «per i risparmiatori» del Tesoro

Satbili i rendimenti sui titoli di Stato italiani e il differenziale con i titoli tedeschi è poco movimentato. Lo spread tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata è indicato a 172 punti base, in linea rispetto ai 172 punti base di venerdì. Sale lievemente anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è indicato all'1,43%,dall'1,46% del finale della vigilia. Il potenziamento del piano di acquisti pandemico della Bce, deciso nel meeting di giovedì 4 giugno, ha contribuito a stabilizzare il rendimento del decennale sotto l'1,5% nei giorni in cui il Tesoro ha piazzato soprattutto all’estero il nuovo benchmark sempre a 10 anni per un ammontare record di 14 miliardi di euro a fronte di richieste, anche queste da primato, per 108 miliardi . In attesa dell’asta BoT di mercoledì 10 giugno, nella quale saranno assegnati titoli a 12 mesi per 7 miliardi, e delle successive operazioni a medio-lungo termine di metà mese, il Tesoro ha annunciato il lancio di un nuovo titolo studiato per i risparmiatori che verrà lanciato sul mercato il prossimo 6 luglio. Si chiamerà BTp Futura e avrà scadenze a 8-10 anni con cedole crescenti legate alla fedeltà dei risparmiatori nel tenere il titolo in portafoglio e alla ripresa dell'economia italiana.

Italia, Istat stima -8,3% Pil 2020. Attesa per Lagarde

Sul versante macroecomico la settimana è iniziata con la flessione dell'export cinese (-3,3% anno su anno a maggio dopo il +3,5% di aprile): il dato è comunque migliore delle previsioni, mentre l'import - soprattutto a causa dei prezzi del petrolio - è sceso di quasi il 17%. In Europa c'è stato il forte calo della produzione industriale tedesca ad aprile (-17,9% rispetto al mese precedente e -25,3% rispetto ad aprile 2019), un crollo attribuibile allo stop delle attività per Covid-19. Per quanto riguarda l'Italia l'Istat ha stimato un calo dell'8,3% per il Pil italiano nel 2020 e un rimbalzo del 4,6% nel 2021. Occhi puntati anche sull’Europarlamento, dove si tiene l'audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde.