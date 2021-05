Borse europee pesanti, torna lo spettro dell'inflazione. Giù i tecnologici

3' di lettura

Già in ribasso fin dalle prime battute, le Borse europee ampliano ulteriormente le perdite, mentre prosegue il sell-off sui tecnologici che ha affossato il Nasdaq alla vigilia e ha portato a un tonfo del 3% del Nikkei a Tokyo. Male quindi il FTSE MIB di Piazza Affari, che lunedì era salito sui massimi da febbraio 2020 a 24.800 punti circa, male vendite colpiscono anche il DAX 30 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Sui mercati sono tornate le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche, causate dai recenti rally dei prezzi delle materie prime. I timori hanno portato nella notte alla rotazione sugli acquisti con le vendite sui titoli tecnologici e un ritorno sui ciclici. L'attenzione è tutta puntata ai dati sull'inflazione americana in calendario mercoledì, che potrà dare un segnale ai mercati.

D'altra parte, segnali di crescenti pressioni inflattive a livello mondiale giungono da diversi fronti, fanno notare gli analisti di Mps Capital Services. Un sondaggio della Fed di New York ha, infatti, evidenziato aspettative d’inflazione tra i consumatori ai massimi dal 2013 (3,4% ad 1 anno). In Cina, invece, i prezzi alla produzione sono cresciuti al ritmo

maggiore dal 2017 (6,8%), aumentando i rischi di spinte al rialzo anche sui prezzi al consumo, che si mantengono al momento contenuti (0,9% ad aprile).

Ftse Mib quasi tutto in rosso, tengono le banche

Sull'azionario milanese le vendite sono generalizzate e in verde sul listino principale di Piazza Affari, ci sono solo Bper Banca grazie ancora alla trimestrale e Banco Bpm, tiene Unicredit che ha annunciato l'avvio del programma di buy back da 178,7 mln. Tra le peggiori ci sono invece Diasorin, Amplifon e Stmicroelectronics che segue i cali dei titoli tecnologici in tutta europea. Da seguire le trimestrali delle società del risparmio gestito.

Tra le «piccole» bene Cir, giù Sicit

Fuori dal listino principale, Cir accelera dopo che lunedì, a mercati chiusi, ha annunciato il lancio di un'opa sul 12,3% del capitale a 0,51 euro per azione. Giù Sicit Group, nel giorno i cui Intesa Holding ha confermato l'appoggio all'offerta di NB Renaissance. Intesa Holding, azionista di Sicit al 43%, ha respinto la proposta di Syngenta e resta a fianco di NB Renaissance che ha lanciato un'opa sulla società di biostimolanti per l'agricoltura. Syngenta nei giorni scorsi aveva presentato una manifestazione di interesse in vista di un'opa alternativa a quella di NB che aveva come «elemento imprescindibile» l'alleanza con la stessa Intesa Holding.

Spread in rialzo in area 115 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco è indicato a 115 punti base, in rialzo frazionale dai 114 punti della vigilia. Più sensibile l'aumento del rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio allo 0,96%, dallo 0,93% della chiusura di venerdì.