Borse, Europa positiva nella settimana Bce. Milano piatta, lo spread vola sopra 230

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Reduci da un'ottava in tono minore, le Borse europee iniziano la settimana in modo positivo, con il FTSE MIB di Piazza Affari che appare più sottotono, alle prese con la crisi politica, aspettando mercoledì, quando il presidente del consiglio, Mario Draghi, parlerà alle Camere dopo le sue dimissioni, respinte dal presidente della Repubblica. Il tono dei mercati europei, con il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e ilFT-SE 100 di Londra tutti in aumento, è sulla scia di quello registrato sulle Borse asiatiche (Tokyo è chiusa per festività) nelle ore precedenti e venerdì a Wall Street, quando gli indici americani hanno chiuso in deciso progresso.

La settimana vede il proseguimento della pubblicazione delle trimestrali (banche ancora protagoniste con Goldman Sachs e Bank of America. Ai nastri di partenza anche le società europee, con attese rosse che indicano un aumento di quasi il 22% dei profitti del secondo trimestre 2022 rispetto a 12 mesi prima grazie soprattutto all’exploit del settore energy). Ma l'appuntamento più importante è con la Banca centrale europea che giovedì, al termine della riunione del comitato di politica monetaria, si prevede alzerà i tassi di interesse per la prima volta dal 2011. In particolare, il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base sul tasso di riferimento (da 0% a 0,25%), su quello dei depositi (da -0,50% a -0,25%) e su quello dei prestiti (da 0,25% a 0,50%). Dall'Eurotower, inoltre, è atteso che aggiornerà i mercati sui progressi compiuti sul meccanismo di stabilizzazione.

A Milano bene Iveco e Stellantis, Enel giù dopo cedola

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari, in rialzo Iveco Group, Tenaris e Stellantis, che ha trovato un accordo con il socio cinese Dongfeng, che in caso di vendita delle sue azioni le proporrà prima al gruppo automobilistico che potrà decidere se comprare o meno, e che questa mattina ha annunciato la fine della jv in Cina con Gac per la produzione di Jeep. In rialzo anche Prysmian, dopo la notizia che si è aggiudicata due commesse del valore di circa 250 milioni di euro assegnate da Red Eléctrica (Red Eléctrica de España), gestore dei sistemi di trasmissione (Tso) della rete elettrica spagnola. In rosso Enel che paga lo stacco cedola.

Focus sulla crisi di Governo in Italia

Occhi puntati anche sul nostro Paese, con la crisi di Governo in piena svolgimento. Dopo una sbandata iniziale, venerdì scorso i mercati hanno sostanzialmente «graziato» i BTp, con lo spread nei confronti del Bund che si è mantenuto attorno a 220 punti base come alla vigilia. Il rincaro dei tassi, dovuto per lo più a fattori globali come la rincorsa dei rendimenti obbligazionari, è costato nei primi sei mesi del 2022 al Tesoro già 1,7 miliardi di euro in più quando si guardano le emissioni a medio termine, ma il conto rischia di essere provvisorio.

Spread vola a 232 punti, rendimento al 3,45%

Andamento in deciso rialzo, sopra la soglia dei 230 punti base, per lo spread tra BTp e Bund nella settimana decisiva per le sorti del Governo Draghi. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 232 punti base, dai 223 punti segnati in chiusura venerdì scorso. Sale decisamente anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 3,45% in avvio, dal 3,36% della vigilia.