Borse Ue volatili, tra Covid in Cina e inflazione. Giù il petrolio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella prima seduta della settimana incertezza e volatilità dominano sulle Borse europee che, partite in calo, hanno poi cercato il recupero e quindi hanno perso nuovamente quota. Pesa il netto calo delle piazze cinesi, tra l'incremento dei casi di Covid in Cina e l'inflazione sopra le attese a marzo (1,5%), mentre in Europa l'attenzone va sull'esito del primo turno delle presidenziali francesi che porterà a un ballottaggio tra il presidente Emmanuel Macron e la candidata della destra e leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. Macron, secondo i dati del ministero dell'Interno francese, ha ottenuto il 27,6% circa dei consensi, circa quattro punti percentuali in più rispetto a Le Pen ferma al 23,4% circa. Terzo il leader dell'estrema sinistra Jean-Luc Melenchon con quasi il 22%. Sarà decisivo il ballottaggio del 24 aprile.

Alla preoccupazione per la guerra in Ucraina che non sembra trovare vie per il negoziato di pace si aggiunge - sul fronte finanziario - l'attenzione per la situazione dell'economia russa dopo che l'agenzia S&P ha posto il debito sovrano russo in default selettivo dopo il pagamento in rubli dell'eurobond in dollari in scadenza 4 aprile. Così, mentre i prezzi del greggio sono in netto calo e quelli del gas in lieve rialzo, gli indici azionari sono in calo, a partire dal FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam, mentre si aspettano per metà settimana i dati sui prezzi al consumo americano e intanto il rendimento del Treasury a 10 anni supera il 2,7%.



A Milano Moncler e Atlantia in calo, corre Prysmian

A Piazza Affari spicca il balzo di Prysmian e sale Unicredit che posticiperà i dati sul primo trimestre al 4 maggio (dal 27 aprile) per poter meglio gestire la propria esposizione in Russia. Dietrofront di Atlantia, tra i rumors secondo cui la famiglia Benetton, insieme a Blackstone, potrebbe lanciare una offerta per aumentare la presa sulla holding e la possibilità che la cordata di fondi Gip-Brookfield non punti al braccio di ferro con gli attuali azionisti di riferimento. La situazione della Cina pesa su Moncler , esposta al Paese asiatico come buona parte del comparto lusso. Tra gli industriali soffrono Interpump Group, Stellantis e Pirelli. A Parigi balza del 5% Societe Generale che ha annunciato lo stop delle attività in Russia e la vendita della partecipazione in Rosbank.



Petrolio in calo con la Cina, leggero rialzo per il gas

In netto calo i prezzi del greggio a causa dell'aggravarsi della situazione in Cina per i contagi di Covid: il Brent giugno arretra dell'1,6% a 100,96 dollari al barile, il Wti maggio dell'1,9% a 96,4 dollari al barile. Lieve rialzo per i prezzi del gas a 104,5 euro al megawattora (+0,6%).

Spread tocca 170 punti, rendimento decennale sale al 2,42%

Andamento ondivago per lo spread tra BTp e Bund sul mercato telematico Mts dei titoli di Stato europei dopo il primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco ha toccato i 170 punti base in avvio, dai 166 punti base del finale di venerdì, per poi assestarsi a 165. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 2,42% dall'ultima posizione al 2,37% del closing della vigilia. Il rendimento del decennale francese è stabile all'1,26 per cento.