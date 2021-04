Borse, l'Europa sceglie la cautela in attesa dell'inflazione Usa

3' di lettura

Prevale la cautela sulle Borse europee, dopo una giornata debole sui listini europei e americani lunedì 12 aprile. Del resto, le notizie sul fronte dei contagi non sono confortanti, nonostante l'accelerazione della campagna vaccinale. Sul fronte macro, le Borse non hanno reagito allo Zew nettamente peggiore delle attese, ma è soprattutto il giorno dell'inflazione americana, un dato molto atteso sul mercato: il timore è che un eccessivo surriscaldamento dei prezzi possa indurre la Federal Reserve (nonostante le numerose rassicurazioni fornite dalla stessa al riguardo) a frenare l'attuale politica monetaria ultra espansiva.

«A questo riguardo, l’attenzione sarà sulla variazione mensile dato che quella annuale sarà fortemente influenzato dall’effetto confronto - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - un dato molto superiore al consenso potrebbe dar luogo a nuove pressioni rialziste sui tassi Treasury». In ogni caso, per l'inflazione di marzo gli analisti pronosticano il 2,5% (contro il precedente 1,7%). A partire dalla seduta del 14 aprile, inoltre, inizia la stagione delle trimestrali Usa con i conti delle grandi banche.

Bitcoin a 62mila $ alla vigilia della quotazione di Coinbase

Il prezzo del bitcoin ha superato i 62.000 dollari salendo così al suo massimo storico alla vigilia dell'Ipo di uno delle più grandi piattaforme di scambio, Coinbase. In avvio di contrattazioni, bitcoin veniva scambiato per 62.377 dollari e ha visto il suo prezzo salire del 114% dall'inizio dell'anno, mentre Wall Street si prepara ad accogliere una società in borsa per la prima volta una azienda focalizzata sulle criptovalute.



A Milano realizzi su Diasorin

A Piazza Affari il focus resta su Diasorin, colpita dai realizzi dopo il rally di lunedì 12 aprile dopo la maxi acquisizione in Usa annunciata ieri, e su Generali, che secondo il Sole 24 Ore torna a esaminare dossier di crescita all'estero, in particolare in Russia e Malaysia. In evidenza le utility, bene Atlantia e Cnh Industrial su nuove indiscrezioni di un'offerta cinese per Iveco. Gli acquisti premiano Saipem dopo l'estensione della commessa di Qatargas per 350 milioni di dollari. Fuori dal listino principale brilla Iren dopo che la Città Metropolitana di Torino ha comprato a premio il 2,5% sul mercato.

BTp, assegnati triennali per 4 mld, rendimento sale di 5 cent

Buona domanda e rendimenti in rialzo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la terza tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/04/2024 per 4 miliardi a fronte di una richiesta pari a 5,519 miliardi. Il rendimento è salito di 5 centesimi attestandosi a -0,17%. Collocata anche la 15ma tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/06/2026: a fronte di richieste per 2,708 miliardi l'importo emesso è stato pari a 1,75 miliardi mentre il rendimento si è attestato allo 0,12%. Infine, la seconda tranche del BTp a 15 anni scadenza 01/03/2037 è stata assegnata per 2 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,947 miliardi, e ha spuntato un rendimento lordo pari all'1,26 per cento. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 15 aprile.